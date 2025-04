Drążą ostatni odcinek metra, dwa dni ze zmianami w kursowaniu tramwajów

"Przed nami ostatnia prosta, jeśli chodzi o drążenie tuneli" Źródło: TVN24

Trwa drążenie ostatniego odcinka tunelu metra na Bemowie. W czwartek i w piątek, 24 i 25 kwietnia, tramwaje linii 10 i 78 nie będą dojeżdżały do pętli Osiedle Górczewska.

Tarcza budująca tunel metra będzie pracowała pod pętlą tramwajową. W związku z pracami ruch tramwajowy na ulicy Górczewskiej, na odcinku od Powstańców Śląskich do pętli Os. Górczewska, będzie wyłączony w czwartek i w piątek (24-25 kwietnia). W tym czasie tramwaje linii 10 i 78 pojadą do i z pętli Koło – z ulicy Powstańców Śląskich będą skręcały w ulicę Radiową i dojadą do pętli przy skrzyżowaniu Obozowej, Księcia Janusza i Dywizjonu 303.

Na swoje stałe trasy wrócą od soboty 26 kwietnia.

Ostatni odcinek linii M2

Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: Lazurowa w rejonie skrzyżowania ul. Górczewskiej i Lazurowej; Chrzanów przy skrzyżowaniu ul. gen. Rayskiego i Szeligowskiej; Karolin wraz z torami odstawczymi w okolicach skrzyżowania ul. Połczyńskiej i Sochaczewskiej. Za ostatnią stacją pasażerską powstaną podziemne tory dojazdowe do budowanej stacji techniczno-postojowej. Ponadto w ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną dwie wentylatornie.