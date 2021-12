Na sufitach "brudny róż", na ścianach stal kortenowska. Budowa metra na Bemowie

Góra prawie gotowa, pod ziemią intensywne prace. Wykonawca bemowskiego odcinka drugiej linii metra zaprosił dziennikarzy na przyszłą stację Bemowo, by pochwalić się postępem prac. Pasażerowie mają tu dojechać w połowie przyszłego roku.

Po miesiącach utrudnień mieszkańcy Bemowa mogą już w pełni korzystać ze skrzyżowania Górczewskiej z Powstańców Śląskich. Na razie na skrzyżowaniu Górczewskiej i Klemensiewicza światła ustawione są w porządku czasowej organizacji ruchu, nieuwzględniającej ruchu tramwajowego. Stan ten potrwa do czasu wznowienia ruchu tramwajowego na tym odcinku, czyli do lutego 2022 roku. Odtworzono już wszystkie ścieżki rowerowe i większość chodników, również te prowadzące prosto do wejść na stację.