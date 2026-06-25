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Upały w Europie. Ponad 100 milionów osób będzie się dziś smażyć

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Upał we Francji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: EPA
Ponad 100 milionów Europejczyków doświadczy dziś temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza - wynika z szacunków agencji informacyjnej AFP. Intensywny upał przyczynił się do śmierci czterech osób we Włoszech. Zgony odnotowywane są też we Francji. Meteorolodzy ostrzegają, że czwartek ponownie przyniesie niezwykle wysokie wartości temperatury na zachodzie Starego Kontynentu.

Europa Zachodnia przygotowuje się na kolejny ekstremalnie gorący dzień. W wielu krajach obowiązują najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne. Jak oszacowała agencja prasowa AFP, w czwartek co najmniej 101 milionów Europejczyków doświadczy temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza. To o siedem milionów więcej niż w środę.

Trwająca od wielu dni fala upałów zbiera śmiertelne żniwo. Zgony w wyniku skwaru odnotowano między innymi we Francji oraz Włoszech.

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Upały we Włoszech

Jak poinformowały w środę włoskie media, upał na Półwyspie Apenińskim przyczynił się do śmierci czterech osób. Wśród nich jest dwóch rolników: 61-letni mężczyzna, który pracował w winnicy koło Piacenzy w regionie Emilia-Romania na północy Włoch oraz 58-latek z okolic miasta Lodi w Lombardii. W tym regionie zmarł także 56-letni mężczyzna z miejscowości Garlasco koło Pawii, który zasłabł na cmentarzu z powodu upałów. Ofiarą skwaru padł także 57-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności znaleziony na jednym z placów w centrum Neapolu. Również w tym przypadku wszystko wskazuje na zgon z powodu gorąca - zaznaczyły lokalne media.

W czwartek najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują w 17 włoskich miastach. Jak podała włoska agencja Ansa, lokalne władze podejmują wiele działań mających na celu ograniczenie skutków fali upałów. Wśród nich są między innymi zakazy prowadzenia prac budowlanych w określonych godzinach czy otwarcie klimatyzowanych schronisk w bibliotekach i muzeach.

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Prognoza

Upały we Francji

We Francji najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne nadal obowiązują w 72 z 96 departamentów. W sumie czerwonymi alarmami przed skwarem objętych zostało ponad 51 milionów mieszkańców. AFP podkreśla, że z tej grupy około 5,6 miliona to osoby w wieku co najmniej 75 lat. Mer Paryża Emmanuel Gregoire powiedział w czwartek, że z powodu upałów w stolicy Francji wzrosła śmiertelność. Nie podał jednak żadnych danych, wyjaśniając, że to jest w kompetencji służb sanitarnych. W środę termometry w Paryżu pokazały 40,9 st. C - najwyższą temperaturę zanotowaną w czerwcu w tym mieście w historii pomiarów.

Gregoire zaapelował do mieszkańców Paryża, by uważali na siebie, chronili się przed słońcem i nie wychodzili w godzinach, gdy będzie najgoręcej. - Wczoraj o 19.30 widziałem około 100 osób uprawiających jogging. Szczerze mówiąc, to nie jest odpowiedzialne - powiedział mer.

Upał we Francji
Upał we Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Upały w Hiszpanii

Upał zbiera śmiertelne żniwo także w Hiszpanii. AFP przekazuje, że około 212 zgonów w tym kraju odnotowanych do niedzieli do środy może być powiązanych z trwającą falą gorąca. Takie wyliczenia przedstawił system monitoringu MoMo, który codziennie gromadzi statystyki zgonów w Hiszpanii i oblicza różnicę w śmiertelności, porównując ją z przewidywalnymi poziomami na podstawie danych historycznych.

Jak poinformowała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET, wtorek, 23 czerwca był najcieplejszym dniem czerwca w tym kraju od 1950 roku. Synoptycy prognozują, że obecna fala upałów utrzyma się na Półwyspie Iberyjskim do końca miesiąca. W czwartek na północy Hiszpanii obowiązują żółte alarmy przed upałem.

Upały w Wielkiej Brytanii

Niezwykle gorąco jest w Wielkiej Brytanii, gdzie w środę padł historyczny rekord ciepła dla czerwca. Jak podała brytyjska agencja meteorologiczna Met Office, w środę w miejscowości Wiggonholt położonej w hrabstwie West Sussex w Anglii termometry pokazały 35,8 stopnia Celsjusza. Jest to najwyższa temperatura zanotowana w czerwcu w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii. Poprzedni rekord wynosił 35,6 st. C, a odnotowano go w 1957 i 1976 roku.

W czwartek z powodu upałów część uniwersytetów odwołała drzwi otwarte dla studentów. Wśród nich jest między innymi University College London, jedna z największych uczelni na Wyspach.

"Prosimy o nieudawanie się na kampus w związku z tymi wydarzeniami. Podjęliśmy tę decyzję, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i dobro naszych gości, studentów i pracowników. Przepraszamy za wszelkie niedogodności" - napisały władze uczelni.

Upalną pogodę prognozuje się także w innych krajach Europy, między innymi w Niemczech i Belgii.

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Źródło: BBC, Reuters, PAP, The Guardian, AEMET
Tagi:
UpałEuropapogoda
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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