Świat Upały w Europie. Ponad 100 milionów osób będzie się dziś smażyć Franciszek Wajdzik |

Upał we Francji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Europa Zachodnia przygotowuje się na kolejny ekstremalnie gorący dzień. W wielu krajach obowiązują najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne. Jak oszacowała agencja prasowa AFP, w czwartek co najmniej 101 milionów Europejczyków doświadczy temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza. To o siedem milionów więcej niż w środę.

Trwająca od wielu dni fala upałów zbiera śmiertelne żniwo. Zgony w wyniku skwaru odnotowano między innymi we Francji oraz Włoszech.

>>> CZYTAJ TAKŻE: W tych dniach może nastąpić apogeum upałów. Mapy IMGW

Upały we Włoszech

Jak poinformowały w środę włoskie media, upał na Półwyspie Apenińskim przyczynił się do śmierci czterech osób. Wśród nich jest dwóch rolników: 61-letni mężczyzna, który pracował w winnicy koło Piacenzy w regionie Emilia-Romania na północy Włoch oraz 58-latek z okolic miasta Lodi w Lombardii. W tym regionie zmarł także 56-letni mężczyzna z miejscowości Garlasco koło Pawii, który zasłabł na cmentarzu z powodu upałów. Ofiarą skwaru padł także 57-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności znaleziony na jednym z placów w centrum Neapolu. Również w tym przypadku wszystko wskazuje na zgon z powodu gorąca - zaznaczyły lokalne media.

W czwartek najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują w 17 włoskich miastach. Jak podała włoska agencja Ansa, lokalne władze podejmują wiele działań mających na celu ograniczenie skutków fali upałów. Wśród nich są między innymi zakazy prowadzenia prac budowlanych w określonych godzinach czy otwarcie klimatyzowanych schronisk w bibliotekach i muzeach.

Upały we Francji

We Francji najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne nadal obowiązują w 72 z 96 departamentów. W sumie czerwonymi alarmami przed skwarem objętych zostało ponad 51 milionów mieszkańców. AFP podkreśla, że z tej grupy około 5,6 miliona to osoby w wieku co najmniej 75 lat. Mer Paryża Emmanuel Gregoire powiedział w czwartek, że z powodu upałów w stolicy Francji wzrosła śmiertelność. Nie podał jednak żadnych danych, wyjaśniając, że to jest w kompetencji służb sanitarnych. W środę termometry w Paryżu pokazały 40,9 st. C - najwyższą temperaturę zanotowaną w czerwcu w tym mieście w historii pomiarów.

Gregoire zaapelował do mieszkańców Paryża, by uważali na siebie, chronili się przed słońcem i nie wychodzili w godzinach, gdy będzie najgoręcej. - Wczoraj o 19.30 widziałem około 100 osób uprawiających jogging. Szczerze mówiąc, to nie jest odpowiedzialne - powiedział mer.

Upał we Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Upały w Hiszpanii

Upał zbiera śmiertelne żniwo także w Hiszpanii. AFP przekazuje, że około 212 zgonów w tym kraju odnotowanych do niedzieli do środy może być powiązanych z trwającą falą gorąca. Takie wyliczenia przedstawił system monitoringu MoMo, który codziennie gromadzi statystyki zgonów w Hiszpanii i oblicza różnicę w śmiertelności, porównując ją z przewidywalnymi poziomami na podstawie danych historycznych.

Jak poinformowała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET, wtorek, 23 czerwca był najcieplejszym dniem czerwca w tym kraju od 1950 roku. Synoptycy prognozują, że obecna fala upałów utrzyma się na Półwyspie Iberyjskim do końca miesiąca. W czwartek na północy Hiszpanii obowiązują żółte alarmy przed upałem.

ℹ️ RÉCORD DE CALOR | El martes 23 fue el día más cálido para un mes de junio en el conjunto de España desde, al menos, 1950.



➡️ En 2° lugar queda el día previo, el 22.



📈 Ola de calor extraordinaria, sobre todo en el norte peninsular, con varios días de temperaturas extremas. pic.twitter.com/Py9y0x0vyY — AEMET (@AEMET_Esp) June 24, 2026 Rozwiń

Upały w Wielkiej Brytanii

Niezwykle gorąco jest w Wielkiej Brytanii, gdzie w środę padł historyczny rekord ciepła dla czerwca. Jak podała brytyjska agencja meteorologiczna Met Office, w środę w miejscowości Wiggonholt położonej w hrabstwie West Sussex w Anglii termometry pokazały 35,8 stopnia Celsjusza. Jest to najwyższa temperatura zanotowana w czerwcu w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii. Poprzedni rekord wynosił 35,6 st. C, a odnotowano go w 1957 i 1976 roku.

W czwartek z powodu upałów część uniwersytetów odwołała drzwi otwarte dla studentów. Wśród nich jest między innymi University College London, jedna z największych uczelni na Wyspach.

"Prosimy o nieudawanie się na kampus w związku z tymi wydarzeniami. Podjęliśmy tę decyzję, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i dobro naszych gości, studentów i pracowników. Przepraszamy za wszelkie niedogodności" - napisały władze uczelni.

Upalną pogodę prognozuje się także w innych krajach Europy, między innymi w Niemczech i Belgii.