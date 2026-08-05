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Upały w Europie. Padają rekordy, brakuje wody

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Turystka schładza się z pomocą wachlarza, Praga, Czechy
Trwa upał w Watykanie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK
Europa jest kontynentem, który ociepla się najszybciej na świecie. Tego lata raz po raz nawiedzają ją upały oraz niszczycielskie pożary lasów. W środę niepokojące wieści płynęły nie tylko z południa, lecz także ze środkowej części Starego Kontynentu.

W środę bardzo gorąco było we Włoszech. Upały zmusiły Watykan do przeniesienia pierwszej po lipcowej przerwie cotygodniowej audiencji generalnej papieża Leona XIV do wnętrza Bazyliki św. Piotra. Odwiedzający Watykan turyści z ulgą przyjęli tę decyzję, ponieważ przebywanie w Bazylice, a nie na placu, przyniosło im chwilę wytchnienia.

W Rzymie w dniach ekstremalnych upałów o 40 procent wzrosła liczba telefonów na pogotowie - podała w środę telewizja RAI. Znacznie więcej niż zwykle jest także wezwań w innych miastach, zmagających się z rekordowymi temperaturami, w tym we Florencji i Mediolanie. W czwartek w 27 największych miastach po raz pierwszy w historii będzie obowiązywał najwyższy stopień alarmu z powodu upałów, wprowadzony przez ministerstwo zdrowia. W piątek z tej czerwonej listy zniknie tylko alpejskie Bolzano.

Powyżej 40 stopni między innymi w Austrii

Potworne gorąco zawędrowało na północ od Włoch. Austriaccy meteorolodzy poinformowali, że w środę w gminie Bad Deutsch-Altenburg, położonej przy granicy ze Słowacją, temperatura osiągnęła rekordową wartość 41,2 stopnia Celsjusza. Dzień wcześniej w pobliżu Wiednia było 41 stopni.

Fala upałów na Słowacji przyniosła w środę nowy absolutny rekord temperatury wynoszący 41,4 stopnia, który zarejestrowano - podobnie jak pod koniec czerwca - w Kamenicy nad Hronom. W Czechach, na południu Moraw, słupki rtęci wskazały wartość 41 stopni.

Ludzie szukają ukojenia od upału w wodzie, Monachium, Niemcy
Ludzie szukają ukojenia od upału w wodzie, Monachium, Niemcy
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI

Ograniczenia w korzystaniu z wody pitnej i problemy elektrowni

W 465 miejscowościach na Węgrzech wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody pitnej. Nie wolno jej używać do celów innych niż niezbędne. Około 2500 wolontariuszy i kilku posłów rządzącej Tiszy premiera Petera Magyara zaangażowało się w dystrybucję wody na terenie całego kraju. W ramach inicjatywy dostarczono 100 tysięcy litrów wody pitnej do 350 miejscowości.

Kaczka chłodzi się w wodzie jeziora w Bukareszcie, Rumunia
Kaczka chłodzi się w wodzie jeziora w Bukareszcie, Rumunia
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ROBERT GHEMENT

Niski poziom Dunaju, którego wody wykorzystywane są do chłodzenia instalacji węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu, wpłynął na ograniczenie jej mocy. Obecnie wytwarzane jest tam 230 MW energii zamiast 2000 MW. Działa tylko jeden z czterech bloków.

W elektrowni w rumuńskiej Cernavodzie również pracuje tylko jeden z dwóch reaktorów. Także w Słowenii niski poziom i wysoka temperatury wody w rzece Sawie, która wpływa do Dunaju, doprowadziły do decyzji o zmniejszeniu do 80 procent mocy w jedynej w kraju elektrowni atomowej Krszko.

Niski poziom wody w Dunaju odsłonił kolejny niewybuch. Relacja Konrada Borusiewicza
Źródło: TVN24

Wysychające rzeki w Chorwacji

W środę Państwowy Instytut Meteorologiczno-Hydrologiczny Chorwacji (DHMZ) wydał najwyższe ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami na terenie całego kraju. Będą one obowiązywać również w czwartek. We wschodniej części Chorwacji poziom wód w Dunaju i Drawie spadł do rekordowo niskich wartości. Służby wodne ostrzegły, że w najbliższych dniach mogą wyschnąć rzeki Orljava w pobliżu Pożegi i Plitvica w pobliżu Varażdinu. Niski poziom wód spowodował również wstrzymanie ruchu promowego w Oborovie oraz wywołuje problemy w gospodarstwach rybnych w Slawonii i Dalmacji.

Z niskim poziomem wody w rzekach zmagają się również Niemcy - Ren osiągnął nowe minima. Rzeka jest szlakiem transportowym dla towarów takich jak zboża czy benzyna. Susze i niedobory wody dotykają też schroniska górskie w Alpach. Niemiecki Klub Alpejski poinformował, że część obiektów ogranicza dostęp do łazienek i kranów, a do schroniska Blaueishuette wodę pitną dostarcza śmigłowiec.

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Niski poziom wody w Renie w Niemczech
Źródło: Reuters

W Albanii ewakuowano 15 rodzin

W południowym regionie Mallakaster w Albanii ze względu na pożary we wtorek ewakuowano 15 rodzin wraz ze zwierzętami. Strażacy walczyli z ogniem zarówno z ziemi, jak i z powietrza, aby ogień nie dotarł do domów. Ponadto wciąż trwają działania mające na celu opanowanie kolejnego pożaru na górzystym terenie na południe od albańskiego miasta Gjirokaster.

W Grecji spłonęły tysiące gruntów rolnych

W sąsiedniej Grecji pożar, który był podsycany wiatrem o sile huraganu, strawił już tysiące hektarów gruntów rolnych w pobliżu popularnego kurortu wypoczynkowego na północny zachód od Aten. W środę ogień wydawał się opanowany, jednak setki strażaków oraz sześć helikopterów pozostało na miejscu, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.

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Grecja walczy z pożarami
Źródło: TVN24
Źródło: PAP, Reuters, GeoSphere
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Tagi:
UpałEuropaAustriaWęgryCzechySłowacjaNiemcysusza
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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