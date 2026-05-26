Świat "Małe piekło". Potworny upał w wielu krajach Europy Franciszek Wajdzik |

Gorąco we Włoszech Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EPAPAP/EPA/ANDY RAIN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ostatnie dni przyniosły falę intensywnego upału w centralnej i zachodniej Europie. Skwar jest efektem napływu gorących mas powietrza znad północnej Afryki, które "utknęły" nad Starym Kontynentem, tworząc tzw. kopułę ciepła.

We Francji, a także we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni Celsjusza. Według prognoz pod koniec tygodnia może zrobić się jeszcze cieplej.

Rekord ciepła na Wyspach Brytyjskich

Z upałem zmagają się mieszkańcy Wielkiej Brytanii. W poniedziałek odnotowano najgorętszy dzień maja w historii pomiarów. W Londynie słupki na termometrach pokazały 34,8 stopnia Celsjusza, o dwa stopnie więcej niż poprzedni rekord ustanowiony w latach 1922 i 1944. We wtorek, drugi dzień z rzędu, padł kolejny rekord maja - podała stacja BBC. Na lotnisku Londyn-Heathrow i w Królewskim Ogrodzie Botanicznym Kew w Londynie odnotowano 35 st. C.

- Pogoda tutaj przypomina małe piekło. Jest naprawdę gorąco - powiedziała 10-letnia Liza Nazari, która przyjechała na wycieczkę do Londynu.

Wtorek był też najgorętszym dniem maja, jaki kiedykolwiek zanotowano w Walii. Termometry w parku miejskim w Cardiff pokazały 32,3 st. C. Poprzedni majowy rekord wynosił 30,6 st. C i został ustanowiony w Newport 29 maja 1944 roku.

Brytyjscy meteorolodzy podkreślają, że obecna aura na Wyspach Brytyjskich jest skutkiem postępującej zmiany klimatu, która sprawia, że takie zjawiska jak fale upału stają się dłuższe i intensywniejsze.

Provisionally 13 sites have recorded a temperature higher than the previous May record of 32.8 Celsius pic.twitter.com/ypMyEkgxNL — Met Office (@metoffice) May 25, 2026 Rozwiń

Upał we Francji. Są ofiary lata w maju

Rzeczniczka rządu Francji Maud Bregeon poinformowała, że w związku z upałami w kraju zginęło siedem osób. Dodała, że ofiary odnotowano w kilku francuskich departamentach. Przynajmniej pięć osób zginęło z powodu utonięcia. Ponadto jedna osoba zmarła w Paryżu podczas ćwiczeń sportowych, druga - w podobnych okolicznościach - w Lyonie. W ośmiu departamentach na zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy, który poprzedza najwyższy, czerwony alert. To pierwszy raz, kiedy taki alert został ogłoszony już w maju. W wielu miejscowościach padły lokalne rekordy temperatury dla tego miesiąca. W Nantes na zachodzie kraju odnotowano 34,3 stopnia C, a w Bergerac na południowym zachodzie - 34,7 stopnia. Według prognoz w kolejnych dniach termometry mogą pokazać nawet 37-38 st. C.

Gorąco w Niemczech

Gorąco wlało się do Niemiec i sprawiło, że we wtorek temperatura w wielu miejscowościach oscylowała wokół 30 st. C. Jest tak ciepło, że wiele osób szuka ochłody nad jeziorami, miejskimi kąpieliskami czy morzem.

- Jest po prostu cudownie, naprawdę czujemy, jakbyśmy byli na wakacjach - powiedział Clemens Maiss, mieszkaniec miasta Hurth położonego w Nadrenii Północnej-Westfalii. W rozmowie z agencją informacyjną Reuters przekazał, że w weekend kąpał w jeziorze Otto-Maigler-See wraz z dziećmi. - Najwyższy czas, żebyśmy mieli trochę ładnej pogody - zauważyła Francesca Mangione, która przyjechała nad jezioro z Akwizgranu.

Z wyliczeń niemieckich synoptyków wynika, że w środę temperatura w Niemczech nieznacznie spadnie.

Upalnie w Niemczech Źródło: Reuters

Żar leje się z nieba na Słowacji

We wtorek w słowackiej stolicy - Bratysławie - żarł lał się z nieba. Temperatura przekroczyła 30 st. C. Zdaniem ekspertów wartość ta jest o co najmniej osiem stopni wyższa od średniej wieloletniej dla końca maja dla tego regionu. Turyści i mieszkańcy szukali schronienia przed intensywnym słońcem, więc w sklepach pojawiły się butelki z wodą i lody.

Upalnie w Bratysławie Źródło: Reuters

Alerty w Hiszpanii i Włoszech

Na starcie z upałem przygotowują się mieszkańcy Włoch i Hiszpanii. W obu krajach meteorolodzy wydali ostrzeżenia przed warunkami zagrażającymi zdrowiu i życiu. Na Półwyspie Iberyjskim od środy do piątku temperatura w ciągu dnia może sięgnąć nawet 38-40 stopni Celsjusza. Ma także wystąpić zjawisko nocy tropikalnych, co oznacza, że temperatura wówczas nie spadnie poniżej 20 st. C.

We wtorek w 12 włoskich miastach będzie obowiązywać alert przed upałem. Podczas pierwszej fali gorąca w tym roku temperatura, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, jest wyższa o 7-10 stopni, niż wynosi średnia pod koniec maja. Według prognoz meteorologów w najbliższych dniach temperatury będą sięgać nawet 33-35 stopni. Bardzo dotkliwe upały panują już w Rzymie, gdzie przebywają dziesiątki tysięcy turystów.

Gorąco we Włoszech Źródło: Reuters

➡️El máximo de temperaturas se espera entre miércoles y viernes con máximas generalizadas de 36-38ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, que localmente podrían llegar a 40ºC.



➡️A partir del miércoles: noches tropicales generalizadas en el suroeste peninsular.

[2/3] pic.twitter.com/H2cuDAwLZA — AEMET (@AEMET_Esp) May 25, 2026 Rozwiń