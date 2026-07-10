Świat Trzecia fala upałów dociera do Włoch. Na termometrach nawet 45 stopni Matylda Dziechcińska |

Upały we Włoszech Źródło zdj. gł.: Yara Nardi / Reuters / Forum

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Trzecia fala upałów nasuwa się nad Półwysep Apeniński. Temperatura wzrośnie do 43 stopni w niektórych częściach Sardynii, ale niewykluczone, że sięgnie nawet 45 stopni. W Toskanii i Apulii temperatura maksymalna wyniesie około 40 stopni. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca.

Ogłoszono czerwony alert przed upałami

Gorąco zrobi się już w piątek. Włoskie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy, czerwony stopień alarmu przed upałami dla Florencji i Perugii. Będzie on obowiązywał w tych miastach również w sobotę, kiedy to zacznie się wędrówka upału na południe. Najwyższy alert oznacza zagrożenie dla zdrowia całej populacji, nie tylko dla osób najstarszych, najmłodszych i chorych.

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Włochy się podgrzewają

- W dniach, które będą uważane za mniej upalne, normą co najmniej do 20 lipca będą temperatury 34-35 stopni - powiedział meteorolog Lorenzo Tedici, cytowany przez włoską agencję informacyjną Ansa. Przypomniał też, że 30-40 lat temu w tym okresie średnie temperatury wynosiły 30-32 stopnie.

W minionym wieku najwyższe temperatury notowane w Mediolanie sięgały 33 stopni, podczas gdy obecnie obserwuje się nawet 37 stopni. To przykład radykalnej zmiany klimatu, jaka dzieje się we Włoszech.

Jak podkreśla dziennik "La Repubblica", w miastach pełnych betonu temperatura odczuwalna potrafi być skrajnie wysoka. Eksperci z włoskiego Komitetu Badań Naukowych ustalili, że w zabudowanych częściach Florencji temperatura odczuwalna wynosi 44,6 stopnia, a w przemysłowej części Rzymu - nawet 57 stopni.