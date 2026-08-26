Świat Wyszła na spacer z psem, zaatakowały ją setki pszczół. Nagranie Franciszek Wajdzik |

Mieszkanka Rockport w stanie Teksas została użądlona ponad 300 razy przez afrykańskie pszczoły Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Do zdarzenia doszło na terenie magazynów samoobsługowych w Rockport w stanie Teksas. 15 sierpnia Rachel Kelly-McKee wraz ze swoim psem Chelsea wybrała się do swojego magazynu. W pewnym momencie kobieta i jej pupil zostały zaatakowane przez rój afrykańskich pszczół miodnych. Owady te, zwane także pszczołami zafrykanizowanymi, znane są ze swojej agresji.

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Pszczoły użądliły ją ponad 300 razy

Poszkodowana w rozmowie z amerykańskimi mediami przekazała, że jej pies mógł sprowokować pszczoły do ataku. Owady błyskawicznie otoczyły kobietę, która nie mogła ich odgonić. Jak dodała, rój liczył prawdopodobnie kilkaset osobników.

- Biegałam dookoła, po prostu odganiając i próbując je od siebie odgonić, krzyczałam - opisywała. Mieszkanka Rockportdodała, że próbowała opuścić teren magazynów, jednak brama wjazdowa była zamknięta. Na szczęście właściciel obiektu zobaczył, co się dzieje, i zdalnie ją otworzył.

Później pomocy kobiecie udzielili zastępca szeryfa hrabstwa oraz ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lamar. Według służb Rachel została użądlona ponad 300 razy, co mogło doprowadzić do jej śmierci. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji poszkodowana otrzymała pomoc medyczną.