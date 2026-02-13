Logo TVN24
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta

|
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Źródło: ENEX
Hiszpania zmaga się z kolejnymi burzami. W Katalonii kilka osób zostało poważnie rannych, a jedna osoba zginęła po tym, jak uderzył ją fragment zerwanego dachu. Na południu po raz pierwszy od przeszło stu lat nastąpił zrzut wody z jednej z zapór.
Zimowe burze nie przestają zagrażać Hiszpanii. W czwartek nad krajem przeszedł Nils, a już następnego dnia pojawiła się Oriana. Obie przyniosły ze sobą silny wiatr i ulewy.

Fragment dachu śmiertelnie ranił kobietę

W czwartek pogoda była szczególnie niebezpieczna w północno-wschodniej Hiszpanii. W Barcelonie, stolicy Katalonii, porywy wiatru przyniesione przez Nilsa przekraczały 100 kilometrów na godzinę, łamiąc drzewa i powalając latarnie. Władze odwołały zajęcia w szkołach.

Burza skończyła się tragicznie dla 56-letniej kobiety. W czwartek uderzył ją fragment dachu magazynu zerwany przez wiatr. Została przewieziona do szpitala w stanie krytycznym, a w piątek rano władze placówki poinformowały, że zmarła. Hospitalizacji wymagało także dziewięć innych osób.

W piątek do Hiszpanii dotarła z kolei burza Oriana. Dała o sobie znać wiatrem wyrywającym drzewa i powalającym konstrukcje - takie jak panele słoneczne w szkole w Cabo de Gata w prowincji Almeria na południu kraju.

Skutki silnego wiatru w Katalonii
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Źródło: PAP/EPA/Alejandro Garcia

Pierwszy zrzut wody od ponad wieku

Kolejne zimowe burze niosły także silne opady, które przyczyniły się do trudnej sytuacji w prowincji Malaga, także na południu. Po raz pierwszy od wieku wypełnił się zbiornik zaporowy Montejaque i zaczął wypuszczać wodę. Ma ona spłynąć do systemu jaskiń Hundidero-Gato.

Spodziewając się przepełnienia zbiornika, władze w ramach środka ostrożności ewakuowały około 220 mieszkańców pobliskiej miejscowości Benaojan. Jej burmistrz Guillermo Becerra poinformował jednak, że sytuacja jest pod kontrolą, a przepływająca przez miejscowość rzeka Guadiaro nie wystąpiła z brzegów.

Klatka kluczowa-226960
Pierwszy od ponad wieku zrzut wody z zapory Montejaque
Źródło: Reuters

W weekend powieje jeszcze mocniej

To nie koniec groźnej pogody w Hiszpanii. Synoptycy ostrzegają, że w sobotę ma wiać jeszcze mocniej niż w ostatnich dniach. W mieście Castellon we Wspólnocie Walenckiej i jego okolicach podmuchy mogą osiągnąć 140 kilometrów na godzinę, w związku z czym hiszpańska agencja meteorologiczna (AEMET) wydała dla tego regionu czerwone ostrzeżenia. W sobotę alerty będą obowiązywać w większości kraju, pomijając zachodnie rejony.

"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: El Pais, Reuters, AEMET

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Alejandro Garcia

Hiszpaniaburzaulewy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom