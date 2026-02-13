Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta

Skutki silnego wiatru w Katalonii Źródło: ENEX

Zimowe burze nie przestają zagrażać Hiszpanii. W czwartek nad krajem przeszedł Nils, a już następnego dnia pojawiła się Oriana. Obie przyniosły ze sobą silny wiatr i ulewy.

Fragment dachu śmiertelnie ranił kobietę

W czwartek pogoda była szczególnie niebezpieczna w północno-wschodniej Hiszpanii. W Barcelonie, stolicy Katalonii, porywy wiatru przyniesione przez Nilsa przekraczały 100 kilometrów na godzinę, łamiąc drzewa i powalając latarnie. Władze odwołały zajęcia w szkołach.

Burza skończyła się tragicznie dla 56-letniej kobiety. W czwartek uderzył ją fragment dachu magazynu zerwany przez wiatr. Została przewieziona do szpitala w stanie krytycznym, a w piątek rano władze placówki poinformowały, że zmarła. Hospitalizacji wymagało także dziewięć innych osób.

W piątek do Hiszpanii dotarła z kolei burza Oriana. Dała o sobie znać wiatrem wyrywającym drzewa i powalającym konstrukcje - takie jak panele słoneczne w szkole w Cabo de Gata w prowincji Almeria na południu kraju.

Skutki silnego wiatru w Katalonii Źródło: PAP/EPA/Alejandro Garcia

Pierwszy zrzut wody od ponad wieku

Kolejne zimowe burze niosły także silne opady, które przyczyniły się do trudnej sytuacji w prowincji Malaga, także na południu. Po raz pierwszy od wieku wypełnił się zbiornik zaporowy Montejaque i zaczął wypuszczać wodę. Ma ona spłynąć do systemu jaskiń Hundidero-Gato.

Spodziewając się przepełnienia zbiornika, władze w ramach środka ostrożności ewakuowały około 220 mieszkańców pobliskiej miejscowości Benaojan. Jej burmistrz Guillermo Becerra poinformował jednak, że sytuacja jest pod kontrolą, a przepływająca przez miejscowość rzeka Guadiaro nie wystąpiła z brzegów.

Pierwszy od ponad wieku zrzut wody z zapory Montejaque Źródło: Reuters

W weekend powieje jeszcze mocniej

To nie koniec groźnej pogody w Hiszpanii. Synoptycy ostrzegają, że w sobotę ma wiać jeszcze mocniej niż w ostatnich dniach. W mieście Castellon we Wspólnocie Walenckiej i jego okolicach podmuchy mogą osiągnąć 140 kilometrów na godzinę, w związku z czym hiszpańska agencja meteorologiczna (AEMET) wydała dla tego regionu czerwone ostrzeżenia. W sobotę alerty będą obowiązywać w większości kraju, pomijając zachodnie rejony.