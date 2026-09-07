Rosja. Lawina porwała wspinaczy. Nie żyje 11 osób
Do zdarzenia doszło w niedzielę w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej w wąwozie Bezengi, znanym z lodowca dolinnego. Lawina zeszła z góry Mizhirgi, jednego z najwyższych szczytów rosyjskiego Kaukazu, około godziny 17 czasu lokalnego na grupę 33 alpinistów.
Sześć osób poszukiwanych
"Niestety jedenaście osób zginęło" - podało w poniedziałek rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Sześć osób zostało rannych, a los kolejnych sześciu nie jest znany.
W poniedziałek rano w akcji poszukiwawczo-ratowniczej brało udział ponad 50 ratowników, jednak działania utrudniał trudny teren oraz wysokie ryzyko schodzenia kolejnych lawin - poinformowały służby.
Źródło: Reuters