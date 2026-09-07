Świat Rosja. Lawina porwała wspinaczy. Nie żyje 11 osób Oprac. Agnieszka Stradecka |

Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w niedzielę w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej w wąwozie Bezengi, znanym z lodowca dolinnego. Lawina zeszła z góry Mizhirgi, jednego z najwyższych szczytów rosyjskiego Kaukazu, około godziny 17 czasu lokalnego na grupę 33 alpinistów.

Sześć osób poszukiwanych

"Niestety jedenaście osób zginęło" - podało w poniedziałek rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Sześć osób zostało rannych, a los kolejnych sześciu nie jest znany.

W poniedziałek rano w akcji poszukiwawczo-ratowniczej brało udział ponad 50 ratowników, jednak działania utrudniał trudny teren oraz wysokie ryzyko schodzenia kolejnych lawin - poinformowały służby.