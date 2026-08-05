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"Drzwi i okna wyparowały"

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Skutki pożaru w Porto Germeno w Grecji
Grecja walczy z pożarami
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YANNIS KOLESIDIS
Sytuacja pożarowa w Grecji powoli się stabilizuje, ale ryzyko pojawienia się nowych skupisk ognia nadal jest niezwykle wysokie. W kraju rozpoczęto liczenie strat, a niektórzy mieszkańcy wrócili ratować to, co pozostało z ich dobytku. Sytuację na miejscu obserwowała reporterka TVN24 Marta Ulatowska-Jesse.

Od końca lipca strażacy w Grecji walczyli z falą pożarów związaną z ekstremalnym upałem i suszą. Wśród najbardziej dotkniętych miejsc znalazły się Attyka i Beocja, gdzie żywioł pochłonął około 35 600 hektarów terenu. W środę strażacy poinformowali o poprawie sytuacji pożarowej w regionie, jednak nie ma mowy o końcu zagrożenia.

- Od samego rana śmigłowce zrzucają wodę tam, gdzie widać jeszcze pojedyncze ogniska dymu - relacjonowała z miejscowości Psatha niedaleko Aten reporterka TVN24 Marta Ulatowska-Jesse.

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BIZNES

Pożary w Grecji. "Zabieram najpotrzebniejsze rzeczy"

W miejscach dotkniętych przez pożary rozpoczęło się liczenie strat. Ogień zniszczył nie tylko tysiące hektarów roślinności, lecz także mieszkania i gospodarstwa domowe. Wiele osób po powrocie do domów zastało zgliszcza.

- Ramy okien były zrobione z aluminium, części drzwi też, i one dosłownie wyparowały. To niewiarygodne, jak niszcząca jest siła ognia. Ewakuuję się i zabieram najpotrzebniejsze rzeczy - opowiadał jeden z mieszkańców Psathy.

Jak opisywała Ulatowska-Jesse, okolice miasta przypominają sceny z filmu katastroficznego. Na wzgórzach widać tysiące zwęglonych drzew. Lokalni mieszkańcy z rozpaczą opowiadają o tym, co spotkało ich miasto. - Przez 10 lat będę patrzył na ten krajobraz, na ten martwy krajobraz - opowiadał w rozmowie z agencją Reuters 68-letni Aimilios Ioannidis, mieszkaniec Psathy.

Klatka kluczowa-606971
Grecja walczy z pożarami
Źródło: TVN24

Pomimo poprawy sytuacji zagrożenie pożarowe w Grecji nadal jest bardzo wysokie. Portal ekathimerini.com poinformował, że w środę w pobliżu miasta Koropi niedaleko Aten wybuchł pożar niskiej roślinności. Na miejsce skierowano kilkudziesięciu strażaków, cztery helikoptery i dwa śmigłowce zrzucające wodę.

Pożary w Grecji
Skutki pożaru w Porto Germeno w Grecji
Skutki pożaru w Porto Germeno w Grecji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YANNIS KOLESIDIS
Skutki pożaru w Porto Germeno w Grecji
Skutki pożaru w Porto Germeno w Grecji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YANNIS KOLESIDIS
Skutki pożaru w Porto Germeno w Grecji
Skutki pożaru w Porto Germeno w Grecji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YANNIS KOLESIDIS
Skutki pożaru w Porto Germeno w Grecji
Skutki pożaru w Porto Germeno w Grecji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YANNIS KOLESIDIS
Źródło: TVN24, Reuters
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Tagi:
GrecjaPożary
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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