Przetoczyła się śnieżyca, wszystko stanęło

Cyklon tropikalny Alfred został już zdegradowany do statusu niżu tropikalnego. Mimo to, mieszkańcy południowo-wschodniego wybrzeża Australii nie mogą jeszcze odetchnąć z ulgą. Żywioł nie zdążył zejść na ląd, a już przyczynił się do pojawienia rozległych powodzi, wiatrołomów oraz zerwań linii energetycznych.