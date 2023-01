Zwłoki humbaka wyrzucone na plażę w stanie Nowy Jork

Humbak został wyrzucony na brzeg w stanie Nowy Jork. To kolejny w ciągu kilku tygodni martwy waleń, który został znaleziony na tym odcinku wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Samiec humbaka ( Megaptera novaeangliae ) został znaleziony na plaży w miejscowości Lido Beach w stanie Nowy Jork w poniedziałek rano. Zwierzę miało ponad 10 metrów długości - jak powiedział przedstawiciel lokalnego samorządu Don Clavin, to najprawdopodobniej największy osobnik z tego gatunku, jaki pojawił się w tej okolicy od ponad dekady.

Niejasne przyczyny

Nie wiadomo, dlaczego wieloryb został wyrzucony na brzeg. Clavin przekazał, że we wtorek władze federalne przeprowadzą autopsję zwierzęcia, aby dowiedzieć się, co mogło doprowadzić do jego śmierci.