Świat Niemieckie miasta zakazują publicznego grillowania Agnieszka Stradecka |

Bogdan Chojnicki mówi o upałach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Fala upałów, która od początku tygodnia utrzymuje się nad Europą, daje się we znaki także Niemcom. W środę wieczorem Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) podała, że w środę najgoręcej było w miejscowości Nenning blisko granicy z Luksemburgiem i Francją - termometry pokazały tam 37,3 stopnie Celsjusza. Według prognoz w piątek istnieje ryzyko pobicia czerwcowego rekordu temperatury wynoszącego 39,6 st. C, ustanowionego w 2019 roku w Bernburgu w Saksonii-Anhalt.

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Zakaz grillowania

Skwar i niewielkie opady sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia. Jak podał portal Tagesschau, z powodu wysokiego ryzyka pożarów lasów i zieleni kilka niemieckich miast wprowadziło zakaz grillowania w miejscach publicznych. Jest ono zabronione m. in. w Stuttgarcie, Frankfurcie nad Menem, Fryburgu Bryzgowijskim i Marburgu. Ograniczenia obejmują lasy, parki i tereny zielone, a w niektórych miastach także publiczne miejsca do grillowania.

Na ulice Frankfurtu nad Menem wyjechał specjalny "Gorący Autobus", który pomaga schłodzić się osobom w kryzysie bezdomności. Pracownicy socjalni rozdają potrzebującym butelki z wodą, czapki, parasole, kremy z filtrem oraz mgiełki do chłodzenia skóry. Inicjatywa uruchamiana jest gdy temperatura w mieście utrzymuje się powyżej 32 stopni Celsjusza przez co najmniej trzy dni z rzędu.

🚫🔥Wegen der anhaltenden Trockenheit spricht das Grünflächenamt ein Grillverbot aus.



Zur Meldung: https://t.co/0wjXDK3pUz



Die Forstbetriebe bitten auch in Wäldern besonders darauf zu achten, Brandauslöser wie Zigarettenstummel nicht achtlos im Wald zu hinterlassen 🤝❤️ pic.twitter.com/h1pjHn22gX — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) June 22, 2026 Rozwiń

Problem dla rolnictwa

Fala upałów negatywnie wpływa także na niemieckie rolnictwo - wskazał portal. Prezes Głównego Związku Rolniczego Badenii, Bernhard Bolkart, powiedział nadawcy SWR, że "wiele pastwisk spaliło się wraz z korzeniami". - W tym roku nic już tam nie wyrośnie. W rezultacie zwierzęta pastwiskowe wymagają dodatkowego dokarmiania - dodał Bolkart.

Według informacji nadawcy niedobór wody w dolinie Renu powoduje, że zboża kiełkują zbyt wcześnie i mogą być sprzedawane wyłącznie jako pasza. Regionalne media podały, że rolnicy już teraz spodziewają się spadku plonów nawet o 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

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