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Ekspert o powodzi w Nepalu: akcja ratunkowa będzie bardzo trudna

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Pilot wypraw trekkingowych o powodzi w Nepalu: łączność może być utrudniona
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
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Rzeka Bhote Koshi jest niebezpieczna nawet w spokojnych warunkach, a jej meandry, kaniony i trudno dostępne wioski znacznie utrudniają akcję ratunkową - przyznał w TVN24 BiS pilot wypraw do Nepalu Jarosław Ciołkowski. Jak mówił, powódź, do jakiej doszło w tym rejonie, nastąpiła nagle i trudno było się do niej przygotować.

W środę na granicy między Nepalem a Tybetem doszło do potężnej powodzi błyskawicznej. Zginęło ponad sto osób, a kilkaset uznaje się za zaginione. Jak tłumaczył na antenie TVN24 BiS pilot wypraw trekkingowych w Himalajach i Nepalu Jarosław Ciołkowski, rzeka Bhote Koshi, na której doszło do tragedii, jest bardzo niebezpieczna, nawet gdy jest spokojna.

- Jak nie dzieją się takie sceny, jak dziś widzimy, to nawet jak się wpadnie do wody z pontonu, to nie można stanąć w tej rzece, bo ona może połamać nogi - zaznaczył.

Ratownicy w dystrykcie Nuwakot
Ratownicy w dystrykcie Nuwakot
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Pytany, jak trudno jest prowadzić akcję ratunkową w tak trudnym terenie, odparł: - Na pewno akcja będzie bardzo trudna, ponieważ rzeka meandruje. Prowadzi też nie tylko przez otwarty teren, tak jak widzimy na zdjęciach, ale są też wąwozy i kaniony w niektórych momentach.

- Są też wioski, do których bardzo trudno dojechać, więc akcja na pewno będzie bardzo trudna - dodał.

Powódź w Nepalu. Ekspert: to zadziało się nagle

Gość "Faktów o świecie" w TVN24 BiS tłumaczył również, że Bhote Koshi jest bardzo popularnym celem turystycznym, a na jej wodach codziennie pływają setki osób. Jego zdaniem wieści o kolejnych ofiarach mogą przychodzić z rejonów, w których organizowane są spływy kajakowe i raftingowe.

- Dużo turystów przyjeżdża po to, żeby przeżyć rafting w Nepalu. Są spokojniejsze rzeki, łagodniejsze, ale Bhote Koshi i Karnali to są rzeki, które są najbardziej popularne, jeżeli chodzi o rafting i na pewno było dużo ludzi na wodzie w tym czasie - ocenił.

Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP

Ciołkowskiego pytano również, czy z uwagi na fakt, że Nepal jest krajem aktywnym sejsmicznie, jego władze dysponowały systemem ostrzegania, który umożliwiłby przygotowanie się do takiego kataklizmu. W odpowiedzi wyjaśnił, że taki system powstał po trzęsieniu ziemi w 2014 roku, jednak na tę konkretną tragedię trudno było się przygotować.

- To zadziało się nagle i wydaje mi się, że w tym przypadku nie było zbyt wielu ostrzeżeń - oznajmił.

Źródło: TVN24 BiŚ
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Tagi:
NepalPowódź
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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