Świat

Pociąg zderzył się ze stadem słoni

Pociąg w Indiach zderzył się ze stadem słoni
W Zimbabwe dziesiątki słoni padły z powodu tajemniczej bakterii
Źródło: Reuters
Pociąg w Indiach zderzył się ze stadem słoni. W wyniku wypadku zginęło co najmniej siedem zwierząt. To nie pierwsze tego typu zdarzenie w Indiach w ostatnich latach.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 2 lokalnego czasu w stanie Asam w północno-wschodnich Indiach. Pociąg ekspresowy z Sairang w stanie Mizoram do New Delhi, stolicy kraju, zderzył się ze stadem słoni. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej siedem zwierząt - poinformował Rakesh Reddy, szef policji w dystrykcie Hojai, gdzie doszło do wypadku.

Słonie kierowały się w stronę pociągu

Firma przewozowa Northeast Frontier Railway, do której należy pociąg uczestniczący w zdarzeniu, przekazała w oświadczeniu, że po dostrzeżeniu stada maszynista uruchomił hamulce awaryjne, jednak słonie kierowały się w stronę pojazdu. W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i pięć wagonów, ale nikt nie został ranny.

W oświadczeniu przedsiębiorstwo poinformowało także, że do zdarzenia doszło poza korytarzem ekologicznym dla słoni. Dodało, że pociągi, które miały odcinkiem, na którym doszło do wypadku, są kierowane objazdem inną linią do zakończenia prac remontowych.

Kilkadziesiąt słoni zabitych przez pociągi

Zderzenia pociągów ze słoniami są w Indiach dość częste. W ostatnich pięciu latach w wyniku tego typu zdarzeń zginęło co najmniej 79 słoni - poinformowało w sierpniu ministerstwo środowiska Indii. Wliczając zwierzęta zabite w wypadku w Asam, liczba zabitych słoni przekroczyła 80.

Minister środowiska Kirti Vardhan Singh dodał, że rząd i koleje podjęły szereg działań mających na celu zapobieganie takim wypadkom. Należą do nich m.in. wprowadzenie ograniczenia prędkości pociągów podczas przejazdu przez siedliska słoni, projekty pilotażowe z czujnikami sejsmicznymi oraz budowa przejść podziemnych, ramp i ogrodzeń w newralgicznych miejscach.

Ciekawostki

Autorka/Autor: kp

Źródło: Reuters, NDTV

Źródło zdjęcia głównego: ANI/Twitter

Indiezwierzęta
