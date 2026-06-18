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Ponad 40 stopni. Skrócone lekcje, odwołane pociągi

Upał we Francji
Upały dotarły do Francji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Fala upałów nawiedziła Francję. Temperatura przekroczyła miejscami 40 stopni Celsjusza. W prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed skwarem.

Francuska służba meteorologiczna Meteo France wydała ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. W piątek pomarańczowe alarmy mają obowiązywać w 26 departamentach, a więc w około jednej czwartej kraju.

Ponad 40 stopni

W czwartek najwyższą temperaturę odnotowano w miejscowości Montmorillon położonej w departamencie Vienne. Termometry pokazały tam 40,2 stopnia Celsjusza. 39,4 st. C zaś zarejestrowano w miejscowości Tortezais w departamencie Allier.

Gorąco i burzowo jest też w Hiszpanii. Odnotowano tam tysiące uderzeń piorunów.

Odwołane pociągi

Z powodu upału koleje państwowe (SNCF) odwołały łącznie 71 pociągów, by zapobiec potencjalnym awariom klimatyzacji. Są to połączenia Intercites pomiędzy dużymi miastami, między innymi Paryżem i Tuluzą oraz Bordeaux i Marsylią. Po raz kolejny przed dylematem, czy zamykać szkoły, stanęli merowie, do których należą takie decyzje. W Paryżu niektóre szkoły zapowiedziały, że skrócą lekcje w piątek. W trudnej sytuacji są maturzyści, zdający jeszcze egzaminy ustne i zawodowe. Minister edukacji Edouard Geffray poinformował we wtorek, że w niektórych miejscowościach egzaminy ustne mogą zostać odroczone.

Kiedy nadejdzie kulminacja skwaru

Zdaniem ekspertów z Meteo France szczyt upałów prognozowany jest na niedzielę bądź poniedziałek. Najgoręcej będzie w regionach w środkowo-zachodniej części kraju, a także w stołecznym regionie Ile-de-France. Obecna fala upałów jest drugą tej wiosny. Pierwsza nadeszła nietypowo, bo już w maju. Wówczas rząd Francji był bardzo krytykowany przez opozycję, która zarzuciła mu, że nie jest przygotowany na takie problemy i reaguje z opóźnieniem. W minioną środę ministrowie ds. mieszkalnictwa i transformacji ekologicznej - Vincent Jeanbrun i Monique Barbut - wystąpili publicznie, by przedstawić krajowy plan dotyczący przystosowania do zmian klimatu.

Źródło: PAP, Reuters
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Wydanie z 18.06.2026
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Tagi:
FrancjaUpał
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