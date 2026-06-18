Ponad 40 stopni. Skrócone lekcje, odwołane pociągi
Francuska służba meteorologiczna Meteo France wydała ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. W piątek pomarańczowe alarmy mają obowiązywać w 26 departamentach, a więc w około jednej czwartej kraju.
Ponad 40 stopni
W czwartek najwyższą temperaturę odnotowano w miejscowości Montmorillon położonej w departamencie Vienne. Termometry pokazały tam 40,2 stopnia Celsjusza. 39,4 st. C zaś zarejestrowano w miejscowości Tortezais w departamencie Allier.
Gorąco i burzowo jest też w Hiszpanii. Odnotowano tam tysiące uderzeń piorunów.
Odwołane pociągi
Z powodu upału koleje państwowe (SNCF) odwołały łącznie 71 pociągów, by zapobiec potencjalnym awariom klimatyzacji. Są to połączenia Intercites pomiędzy dużymi miastami, między innymi Paryżem i Tuluzą oraz Bordeaux i Marsylią. Po raz kolejny przed dylematem, czy zamykać szkoły, stanęli merowie, do których należą takie decyzje. W Paryżu niektóre szkoły zapowiedziały, że skrócą lekcje w piątek. W trudnej sytuacji są maturzyści, zdający jeszcze egzaminy ustne i zawodowe. Minister edukacji Edouard Geffray poinformował we wtorek, że w niektórych miejscowościach egzaminy ustne mogą zostać odroczone.
Kiedy nadejdzie kulminacja skwaru
Zdaniem ekspertów z Meteo France szczyt upałów prognozowany jest na niedzielę bądź poniedziałek. Najgoręcej będzie w regionach w środkowo-zachodniej części kraju, a także w stołecznym regionie Ile-de-France. Obecna fala upałów jest drugą tej wiosny. Pierwsza nadeszła nietypowo, bo już w maju. Wówczas rząd Francji był bardzo krytykowany przez opozycję, która zarzuciła mu, że nie jest przygotowany na takie problemy i reaguje z opóźnieniem. W minioną środę ministrowie ds. mieszkalnictwa i transformacji ekologicznej - Vincent Jeanbrun i Monique Barbut - wystąpili publicznie, by przedstawić krajowy plan dotyczący przystosowania do zmian klimatu.