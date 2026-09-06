Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chiny. Trzypiętrowy budynek runął pod naporem wody. Nagranie

|
Masy wody zawaliły trzypiętrowy budynek w prowincji Fujian w Chinach
Masy wody zawaliły trzypiętrowy budynek w prowincji Fujian w Chinach
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Trzypiętrowy budynek zawalił się w Chinach w wyniku naporu wody. Za intensywne opady deszczu, które doprowadziły do katastrofy, odpowiada tajfun Saudel. Żywioł od końca sierpnia nie daje spokoju mieszkańcom Państwa Środka.

Do zdarzenia doszło w czwartek w prowincji Fujian na południowym wschodzie Chin. Trzypiętrowy budynek nie wytrzymał starcia z rwącymi wodami powodziowymi i runął w kilka sekund na oczach nagrywającego.

Tajfun Saudel nęka Chiny

To jeden z najdobitniejszych, ale nie jedyny skutek tajfunu Saudel, który od końca sierpnia nęka Chiny. W czwartek po raz trzeci wkroczył na ląd we wspomnianej prowincji Fujian, przynosząc intensywne opady deszczu prowadzące do powodzi i osuwisk. W związku z szalejącym żywiołem od końca sierpnia władze ewakuowały setki tysięcy mieszkańców w wielu prowincjach, w tym ponad 80 tysięcy w Fujian.

Saudel to siódmy cyklon tropikalny, który uderzył w Chiny w 2026 roku. Jednym z miast najbardziej poszkodowanych przez żywioł jest Yuhuan we wschodniej części prowincji Zhejiang - w mniej niż dwa miesiące zmagało się ono z trzema tajfunami. Chińska Agencja Meteorologiczna uważa, że to bardzo rzadka sytuacja i wiąże ją ze zjawiskiem El Nino, które jest w tym roku wyjątkowo silne.

Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
16 min
pc
Miliony kobiet mogą żyć z nią latami bez diagnozy. "To zawsze było mylone"
TVN24
1 godz
pc
Kto "rżnie głupa" i "podrzuca świnię"
TVN24
49 min
Kaja Kallas
Czy to początek końca jej kariery w UE?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
ChinyPowódźHuragany, tajfuny, cyklony
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Niemiecka rakieta Spectrum pomyślnie wyniosła na orbitę okołoziemską satelity naukowe
Pierwszy taki sukces. Czy Europa uniezależni się od USA
Nauka
Powalone drzewo na ulicy Wyspiańskiego w Szczecinie po przejściu wichury
Ponad 1000 interwencji po wichurach. Ranni na dożynkach
Polska
Silny wiatr, noc
Nocne wichury. Są alarmy
Prognoza
Lokalnie pojawią się burze
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
Prognoza
Nowe Grodziczno
Wielka ulewa z gradem. Nagranie
Polska
slonce chmury pogoda shutterstock_2190682377
Upał powróci. Już wkrótce będzie nawet 30 stopni
Prognoza
Wichury w Polsce
"To był armagedon, bożego świata nie było widać"
Polska
burza blyskawica piorun shutterstock_1143857900
Piorun raził parę na popularnym szlaku
Świat
Nepalskie służby uratowały obywatela Chin z tunelu pod elektrownią wodną
Był uwięziony w tunelu przez 10 dni. Wreszcie nadszedł ratunek
Świat
Huragan Lowell na zdjęciu satelitarnym w podczerwieni
Idzie do nich trzeci huragan w tym roku
Świat
Pogoda na wrzesień 2026. Chłodna druga dekada miesiąca
Wrzesień to cisza przed burzą. El Nino może nieźle namieszać
Arleta Unton-Pyziołek
Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem
Wichury w Polsce. Tu alarmy mają drugi stopień
Prognoza
BURZA LATO
Gdzie jest burza? Front atmosferyczny sunie przez Polskę
Prognoza
Zielona Góra
Zielona Góra polską Toskanią. Wyjątkowe święto tradycji winobrania
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Ceremonia Ig Nobli odbyła się w Zurychu
Zbadali zapach niemowląt i dostali nagrodę
Nauka
Jezioro Albano
Wysycha jezioro obok pałacu papieskiego. Rekordowo niski poziom wód
Świat
Lato, upał, słoneczniki, gorąco
W prognozach widać upał. Tego dnia ma być 30 stopni
Prognoza
Toksyczna mgła zagraża sąsiednim krajom
Ściągnęli je z korony drzewa, pod nimi dymiły torfowiska
Świat
Myszołowiec towarzyski - zdjęcie przykładowe
"Niezwykle skuteczna metoda". To one ochronią gwiazdy kina
Ciekawostki
Akcja ratunkowa w elektrowni wodnej Trishuli-3A
Ostrzegł innych, sam nie zdążył uciec. Nepalskie służby uratowały ocalałych
Świat
Ewakuacje po uderzeniu tajfunu Saudel w Chinach
Tajfun uderzył trzykrotnie. Masowe ewakuacje, paraliż na drogach
Świat
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Nadciągają ulewy i silny wiatr. Tak będą wędrować nad Polską
Polska
Przez obszar metropolitalny Toronto przeszły potężne burze z ulewami
Nigdy wcześniej nie widzieli takiej burzy. "Było słychać nieustanny ryk"
Świat
Burza
Nadchodzą burze i wichury. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Na początku września do Hiszpanii wrócił upał
Nieznośny skwar wrócił do Hiszpanii. "Mam już absolutnie dość tego upału"
Świat
Kratery i uskoki na powierzchni Merkurego
Sonda zbada tajemnice Merkurego. "Niesłychanie trudny zabieg"
Nauka
W piątek w części Polski spodziewane są nawalne opady deszczu
Idzie załamanie pogody. Czekają nas nawalne opady
Prognoza
Filipińska para wzięła ślub w zalanym kościele
Para młoda brodziła w wodzie po pas. Nagranie
Świat
Konie zablokowały autostradę
Chaos na autostradzie. Nagle pojawiło się 12 koni
Świat
Trzy huragany na Pacyfiku
Taki widok satelitarny zdarza się bardzo rzadko
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom