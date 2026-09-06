Świat Chiny. Trzypiętrowy budynek runął pod naporem wody. Nagranie Oprac. Krzysztof Posytek |

Masy wody zawaliły trzypiętrowy budynek w prowincji Fujian w Chinach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w czwartek w prowincji Fujian na południowym wschodzie Chin. Trzypiętrowy budynek nie wytrzymał starcia z rwącymi wodami powodziowymi i runął w kilka sekund na oczach nagrywającego.

Tajfun Saudel nęka Chiny

To jeden z najdobitniejszych, ale nie jedyny skutek tajfunu Saudel, który od końca sierpnia nęka Chiny. W czwartek po raz trzeci wkroczył na ląd we wspomnianej prowincji Fujian, przynosząc intensywne opady deszczu prowadzące do powodzi i osuwisk. W związku z szalejącym żywiołem od końca sierpnia władze ewakuowały setki tysięcy mieszkańców w wielu prowincjach, w tym ponad 80 tysięcy w Fujian.

Saudel to siódmy cyklon tropikalny, który uderzył w Chiny w 2026 roku. Jednym z miast najbardziej poszkodowanych przez żywioł jest Yuhuan we wschodniej części prowincji Zhejiang - w mniej niż dwa miesiące zmagało się ono z trzema tajfunami. Chińska Agencja Meteorologiczna uważa, że to bardzo rzadka sytuacja i wiąże ją ze zjawiskiem El Nino, które jest w tym roku wyjątkowo silne.