Chiny. Trzypiętrowy budynek runął pod naporem wody. Nagranie
Do zdarzenia doszło w czwartek w prowincji Fujian na południowym wschodzie Chin. Trzypiętrowy budynek nie wytrzymał starcia z rwącymi wodami powodziowymi i runął w kilka sekund na oczach nagrywającego.
Tajfun Saudel nęka Chiny
To jeden z najdobitniejszych, ale nie jedyny skutek tajfunu Saudel, który od końca sierpnia nęka Chiny. W czwartek po raz trzeci wkroczył na ląd we wspomnianej prowincji Fujian, przynosząc intensywne opady deszczu prowadzące do powodzi i osuwisk. W związku z szalejącym żywiołem od końca sierpnia władze ewakuowały setki tysięcy mieszkańców w wielu prowincjach, w tym ponad 80 tysięcy w Fujian.
Saudel to siódmy cyklon tropikalny, który uderzył w Chiny w 2026 roku. Jednym z miast najbardziej poszkodowanych przez żywioł jest Yuhuan we wschodniej części prowincji Zhejiang - w mniej niż dwa miesiące zmagało się ono z trzema tajfunami. Chińska Agencja Meteorologiczna uważa, że to bardzo rzadka sytuacja i wiąże ją ze zjawiskiem El Nino, które jest w tym roku wyjątkowo silne.