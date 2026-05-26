Świat

Fragment mostu runął do rzeki. Razem z nim samochód

W okolicach Xiaogan w Chinach zawalił się most
W centralno-wschodnich Chinach doszło do powodzi spowodowanej intensywnymi opadami deszczu. W mieście Xiaogan zawalił się jeden z mostów, na którym znajdował się samochód. Nagranie, jak pojazd wpada do wody, trafiło do sieci.

Do zdarzenia doszło w okolicach miasta Xiaogan w prowincji Hubei w centralno-wschodnich Chinach. W poniedziałek ten region nawiedziły intensywne opady deszczu, które doprowadziły do powodzi. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak samochód wpada do wody w wyniku zapadnięcia się jezdni na moście.

Woda porwała samochód

Jak informuje agencja informacyjna Reuters, samochód uległ awarii i był unieruchomiony. Pojazd znajdował się na skraju uszkodzonego mostu. Po chwili jezdnia zapadła się pod ciężarem auta, które wpadło do rwącej rzeki. Na szczęście w momencie katastrofy w środku nikogo nie było.

W poniedziałek po południu lokalnego czasu biuro hydrologiczne w Xiaogan wydało czerwone ostrzeżenie przed powodzią.

Źródło: Reuters
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
