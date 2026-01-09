Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pożary buszu w Australii. "Wszystko, co mieliśmy, przepadło"

Pożary w Australii
Pożary pustoszą stan Wiktoria w Australii
Źródło: Reuters
Trzy osoby uznawane są za zaginione, a niektóre domy spłonęły w pożarach, które od środy pustoszą australijski stan Wiktoria. Walkę z żywiołem utrudniają warunki pogodowe, w tym temperatury sięgające 46 stopni.

Trzy osoby zaginęły po tym, jak rozprzestrzeniające się pożary buszu spaliły część gospodarstw domowych oraz otaczającą je roślinność w australijskim stanie Wiktoria - poinformowały władze. Jeden z pożarów, nieopodal miejscowości Longwood, strawił obszar ponad 35 tysięcy hektarów. Drugi, szalejący w pobliżu miejscowości Walwa, objął niemal 20 tysięcy hektarów.

Ogień strawił dziesiątki tysięcy hektarów ziemi

- Nic nie zostało. Wczoraj uciekłam. Zostałam z niczym. Mój mąż jest daleko, wszystkie jego ubrania tu zostały. Wszystko, co mieliśmy, przepadło - mówiła Ali McIvor, mieszkanka miasteczka Longwood w stanie Wiktoria, pokazując pozostałości po swoim domu.

Zniszczona w pożarze posiadłość w stanie Wiktoria
Zniszczona w pożarze posiadłość w stanie Wiktoria
Źródło: PAP/EPA/Joel Carrett

Pożary w Longwood i Walwa rozpoczęły się w środę w trakcie utrzymującej się fali intensywnych upałów na południu kraju. W tej pierwszej miejscowości szalejący ogień zniszczył domy, centrum społecznościowe oraz centralę telefoniczną. Prognozowany silny wiatr oraz temperatury sięgające 46 stopni Celsjusza znacząco utrudniały walkę z żywiołem.

"To jeden z najbardziej niebezpiecznych dni"

W piątek strażacy w Wiktorii nadal walczyli z pożarami. Z wielu miejsc można było dostrzec dym unoszący się nad drogami i lasami, a także płonące budynki. Premier Wiktorii Jacinta Allan przyznała, że piątek był w stanie jednym z najgorszych dni pod względem zagrożenia pożarowego od lat.

- To jeden z najbardziej niebezpiecznych dni pod względem rozprzestrzeniania się pożarów od lat. W ostatnich dniach, a zwłaszcza w nocy (z czwartku na piątek - red.) obserwowaliśmy, jak istniejąca aktywność pożarowa staje się bardziej ekstremalna, z pożarami tworzącymi lokalne warunki pogodowe w wielu miejscach na terenie stanu, błyskawicami wywołującymi nowe ogniska oraz prognozowanym silnym wiatrem - ostrzegała.

Widoczny z oddali dym z pożaru
Widoczny z oddali dym z pożaru
Źródło: PAP/EPA/JOEL CARRETT

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JOEL CARRETT

Udostępnij:
TAGI:
AustraliapożarUpał
Czytaj także:
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
Prognoza
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
Prognoza
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
Świat
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
Prognoza
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
Świat
Rysie z Białowieskiego Parku Narodowego
"Tak wygląda przyroda, kiedy dostaje przestrzeń i spokój". Nagranie
Polska
Zima, mróz, śnieg
Mróz rozleje się po Polsce. Kolejne alarmy IMGW
Prognoza
Zawalony dach przedsiębiorstwa transportowego w Tilburgu
Od śniegu zapadają się dachy
Świat
Zniszczenia we Francji
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Ranni, nie kursują pociągi
Świat
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Przedszkola i szkoły zawiesiły zajęcia
TVN24
Zimno, Gajnik (Dolnośląskie)
Poniżej -20 stopni. Pokazujecie, jak zimno jest u was
Polska
Smog
Alert RCB. Tam powietrze może być niezdrowe
Smog
Zima, śnieg, mróz, sople
Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?
Prognoza
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Pierwsza taka decyzja w historii ISS
Nauka
Śnieg
Mocno sypnie śniegiem. Pogoda na dziś
Prognoza
autobus
Zamknięte szkoły, domy bez prądu. Śnieg sparaliżował Rumunię
Świat
Śnieg noc
Przed nami noc z przenikliwym mrozem
Prognoza
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
W weekend "powtórzy się efekt jeziora"
Prognoza
Mróz
Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka
Arleta Unton-Pyziołek
Laponia
-41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy
Świat
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
Polska
Zima, mróz, śnieg
Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy
Polska
Śnieg, potok
"Jedna premia nie jest w stanie wyzerować długu"
Polska
Opady śniegu w Polsce
Radar opadów śniegu. Gdzie go dosypie
Prognoza
Lód, mróz
Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej
Polska
Mróz, zimno
Lodowato w całym kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Kosowo, powódź
Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"
Świat
AdobeStock_51288009
Uwaga, nocą możliwe są marznące mgły
Prognoza
24 min
pc
Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków
KIJEK W KOSMOSIE
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom