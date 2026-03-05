Australia. Atak rekina u wybrzeży popularnej wyspy

Ataki rekinów w Sydney Źródło: Reuters

Do ataku doszło w czwartek u wybrzeży wyspy Lady Elliot, w Regionie Południowym Wielkiej Rafy Koralowej, około 85 kilometrów na północny wschód od miasta Bundaberg w stanie Queensland.

Obserwowali podwodne życie, nagle pojawił się rekin

Jak przekazał Peter Gash, opiekun Lady Elliot, około godziny 8 rano lokalnego czasu po zachodniej stronie wyspy trzech mężczyzn uprawiało snorkeling. To rekreacyjne pływanie pozwalające na obserwację podwodnego życia. W pewnym momencie jednego z pływaków zaatakował rekin. Mężczyznom udało się dopłynąć do brzegu wyspy i zaalarmować personel miejscowego hotelu.

Na miejsce wysłano śmigłowiec, który zabrał mężczyznę do szpitala w Bundabergu. Stanowy rzecznik służb medycznych poinformował, że pływak został poważnie zraniony w ramię, a także doznał drobnych obrażeń brzucha i dłoni.

To może być pierwszy taki atak od 20 lat

Gash przyznał, że nie wie, jaki gatunek rekina mógł odpowiadać za atak. Powiedział jednak, że podczas 20-letniej pracy jako opiekun wyspy Lady Elliot nie przypomina sobie podobnego zdarzenia. W ramach środków ostrożności zamknięto strefy snorkelingu po zachodniej stronie wyspy, a miejsce, gdzie doszło do ataku, jest monitorowane przez służby.

- Poinformowaliśmy wszystkich gości, rozmieściliśmy znaki ostrzegawcze i przypomnieliśmy, aby nie pływać o świcie i o zmierzchu, a także by nie kąpać się w mętnej wodzie - podsumował zdarzenie Gash.

