Świat

Australia. Atak rekina u wybrzeży popularnej wyspy

AdobeStock_1215648917
Ataki rekinów w Sydney
Źródło: Reuters
W Australii rekin ugryzł mężczyznę pływającego w pobliżu wyspy Lady Elliot - miejsca popularnego wśród turystów. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Do ataku doszło w czwartek u wybrzeży wyspy Lady Elliot, w Regionie Południowym Wielkiej Rafy Koralowej, około 85 kilometrów na północny wschód od miasta Bundaberg w stanie Queensland.

Obserwowali podwodne życie, nagle pojawił się rekin

Jak przekazał Peter Gash, opiekun Lady Elliot, około godziny 8 rano lokalnego czasu po zachodniej stronie wyspy trzech mężczyzn uprawiało snorkeling. To rekreacyjne pływanie pozwalające na obserwację podwodnego życia. W pewnym momencie jednego z pływaków zaatakował rekin. Mężczyznom udało się dopłynąć do brzegu wyspy i zaalarmować personel miejscowego hotelu.

Na miejsce wysłano śmigłowiec, który zabrał mężczyznę do szpitala w Bundabergu. Stanowy rzecznik służb medycznych poinformował, że pływak został poważnie zraniony w ramię, a także doznał drobnych obrażeń brzucha i dłoni.

Wyspa Lady Elliot
Wyspa Lady Elliot
Źródło: AdobeStock

To może być pierwszy taki atak od 20 lat

Gash przyznał, że nie wie, jaki gatunek rekina mógł odpowiadać za atak. Powiedział jednak, że podczas 20-letniej pracy jako opiekun wyspy Lady Elliot nie przypomina sobie podobnego zdarzenia. W ramach środków ostrożności zamknięto strefy snorkelingu po zachodniej stronie wyspy, a miejsce, gdzie doszło do ataku, jest monitorowane przez służby.

- Poinformowaliśmy wszystkich gości, rozmieściliśmy znaki ostrzegawcze i przypomnieliśmy, aby nie pływać o świcie i o zmierzchu, a także by nie kąpać się w mętnej wodzie - podsumował zdarzenie Gash.

Nie powinno go tu być. Myśleli, że to wytwór AI
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie powinno go tu być. Myśleli, że to wytwór AI

Ciekawostki

Opracował Krzysztof Posytek/dd

Źródło: ABC News Australia

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

