Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu

Szacuje się, że ponad 100 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych wybierze się w podróże na koniec roku. Tymczasem przez środkowe i wschodnie USA przetaczają się potężne śnieżyce, które znacznie utrudniają jazdę i powodują przerwy w dostawie prądu. Ostrzeżenia przed niebezpieczną zimową pogodą wydane przez amerykańską służbę pogodową (NWS) objęły ponad 30 milionów ludzi.

Dziesiątki wypadków w środkowych USA

W środkowych Stanach Zjednoczonych niebezpieczne warunki panowały już w niedzielę. W wypadku na autostradzie międzystanowej nr 35 w północnej części stanu Iowa zginął 53-letni mężczyzna - przekazał Alex Dinkla, rzecznik policji stanu Iowa. Na tej samej drodze z powodu zamieci śnieżnej doszło do karambolu z udziałem 14 aut. Autostrada została zamknięta na odcinku od Ames w środkowej Iowie do granicy z Minnesotą.

We wspomnianej Minnesocie, konkretnie na obszarze metropolitalnym Minneapolis-St. Paul, spadło ponad 50 centymetrów śniegu. We znaki dał się także silny wiatr wiejący z prędkością ponad 50 kilometrów na godzinę. Jak poinformowała stanowa policja, z powodu ataku zimy od niedzieli w Minnesocie doszło do setek zdarzeń drogowych, w których ucierpiało ponad 30 osób.

Video of a multi-vehicle crash scene on I-35 near Hwy 20 shows ZERO visibility.



🔹With the closure of I-35 tonight, please do not seek alternative routes. Conditions are extremely dangerous and could lead to deadly consequences!



🎥: Lieutenant Jeremy Schaffer pic.twitter.com/2cErKb4864 — Iowa State Patrol (@iowastatepatrol) December 28, 2025 Rozwiń

60 centymetrów śniegu w Michigan

Następnie śnieżyce nawiedziły Michigan. W hrabstwie Marquette nad Jeziorem Górnym w poniedziałek do godziny 7 lokalnego czasu miejscami spadło aż 60 centymetrów śniegu - wynika z danych NWS. W wielu innych miejscach Michigan zanotowano opady rzędu 12-30 cm. Tak duża ilość śniegu przyczyniła się do przerw w dostawie prądu - w poniedziałkowe południe w całym stanie nie miało go ponad 115 tysięcy odbiorców.

W poniedziałkowe popołudnie, w nocy i we wtorek nad ranem w Michigan wciąż ma padać śnieg. NWS prognozuje, że miejscami może dosypać nawet ponad 25 cm białego puchu. We wtorek strefa opadów ma się przesunąć na wschód i objąć wschodnią część Wielkich Jezior Północnoamerykańskich (Erie, Ontario) oraz stany Vermont, New Hampshire i Maine.

Efekt jeziora

Opady w środkowych i wschodnich Stanach Zjednoczonych są związane z efektem jeziora. Dochodzi do niego, gdy zimne powietrze przemieszcza się nad cieplejszymi od niego wodami. Nabiera wówczas wilgoci, a zarazem mocno się ochładza, w wyniku czego powstają chmury niosące znaczne opady deszczu lub śniegu. W nocy i we wtorek do podobnego zjawiska dojdzie w północno-wschodniej Polsce, gdzie miejscami może spaść nawet 40 cm białego puchu.