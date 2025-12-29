Logo TVN24
Świat

Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu

|
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w Michigan
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Środkowe i wschodnie Stany Zjednoczone zmagają się z silnymi śnieżycami. W wielu miejscach spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu, co doprowadziło do poważnych utrudnień na drogach. Groźne warunki przyczyniły się do śmierci kierowcy w stanie Iowa.

Szacuje się, że ponad 100 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych wybierze się w podróże na koniec roku. Tymczasem przez środkowe i wschodnie USA przetaczają się potężne śnieżyce, które znacznie utrudniają jazdę i powodują przerwy w dostawie prądu. Ostrzeżenia przed niebezpieczną zimową pogodą wydane przez amerykańską służbę pogodową (NWS) objęły ponad 30 milionów ludzi.

Dziesiątki wypadków w środkowych USA

W środkowych Stanach Zjednoczonych niebezpieczne warunki panowały już w niedzielę. W wypadku na autostradzie międzystanowej nr 35 w północnej części stanu Iowa zginął 53-letni mężczyzna - przekazał Alex Dinkla, rzecznik policji stanu Iowa. Na tej samej drodze z powodu zamieci śnieżnej doszło do karambolu z udziałem 14 aut. Autostrada została zamknięta na odcinku od Ames w środkowej Iowie do granicy z Minnesotą.

We wspomnianej Minnesocie, konkretnie na obszarze metropolitalnym Minneapolis-St. Paul, spadło ponad 50 centymetrów śniegu. We znaki dał się także silny wiatr wiejący z prędkością ponad 50 kilometrów na godzinę. Jak poinformowała stanowa policja, z powodu ataku zimy od niedzieli w Minnesocie doszło do setek zdarzeń drogowych, w których ucierpiało ponad 30 osób.

60 centymetrów śniegu w Michigan

Następnie śnieżyce nawiedziły Michigan. W hrabstwie Marquette nad Jeziorem Górnym w poniedziałek do godziny 7 lokalnego czasu miejscami spadło aż 60 centymetrów śniegu - wynika z danych NWS. W wielu innych miejscach Michigan zanotowano opady rzędu 12-30 cm. Tak duża ilość śniegu przyczyniła się do przerw w dostawie prądu - w poniedziałkowe południe w całym stanie nie miało go ponad 115 tysięcy odbiorców.

W poniedziałkowe popołudnie, w nocy i we wtorek nad ranem w Michigan wciąż ma padać śnieg. NWS prognozuje, że miejscami może dosypać nawet ponad 25 cm białego puchu. We wtorek strefa opadów ma się przesunąć na wschód i objąć wschodnią część Wielkich Jezior Północnoamerykańskich (Erie, Ontario) oraz stany Vermont, New Hampshire i Maine.

Klatka kluczowa-126800
Atak zimy w Michigan
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Efekt jeziora

Opady w środkowych i wschodnich Stanach Zjednoczonych są związane z efektem jeziora. Dochodzi do niego, gdy zimne powietrze przemieszcza się nad cieplejszymi od niego wodami. Nabiera wówczas wilgoci, a zarazem mocno się ochładza, w wyniku czego powstają chmury niosące znaczne opady deszczu lub śniegu. W nocy i we wtorek do podobnego zjawiska dojdzie w północno-wschodniej Polsce, gdzie miejscami może spaść nawet 40 cm białego puchu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce

"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce

Prognoza
Noc z zawiejami i zamieciami. W mocy pomarańczowe alarmy

Noc z zawiejami i zamieciami. W mocy pomarańczowe alarmy

Prognoza

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: CNN, Lansing State Journal, KCRG

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

USA Śnieg
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
