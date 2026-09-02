Prognoza Nadciąga ocieplenie. Czy jest szansa na upał we wrześniu? Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Koniec sierpnia i początek września w naszym kraju jest pochmurny, chłodny i raczej deszczowy. Nie zmieni się to w kolejnych dniach - w piątek i sobotę nad Polską przejść mają fronty atmosferyczne, niosące burze i dalsze opady. W weekend znajdziemy się natomiast w tylnej części niżu, co znów oznacza napływ chłodniejszego powietrza.

Pogoda w Polsce. Czy będzie 30 stopni?

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, według modeli od poniedziałku 7.09 pogoda się uspokoi, a wartości na termometrach zaczną stopniowo rosnąć. Kulminacja tego ocieplenia spodziewana jest w środę 9.09. Wtedy wyż powinien znajdować się w rejonie Morza Czarnego, a niż nad Morzem Północnym, co oznacza napływ do Polski cieplejszego powietrza, możliwe nawet, że pochodzenia zwrotnikowego.

Według prognoz na południu kraju termometry mogą pokazać około 26-28 stopni Celsjusza. Miejscami istnieje nawet szansa, że wartości zbliżą się do 30 stopni, czyli granicy upału. Ocieplenie ma być jednak chwilowe, ponieważ już w czwartek 10.09 nad krajem przejdzie front atmosferyczny, za którym napłynie kolejna porcja chłodu.

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