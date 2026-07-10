Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Deszczowy weekend. Gdzie będzie padać najmocniej

|
Deszcz
Prognozowane opady deszczu w weekend
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W weekend deszczowa aura nie odpuści. Polska dostanie się pod wpływ kolejnego niżu, który w wielu regionach przyniesie sporo opadów. Nasza synoptyk wyjaśnia, kiedy i gdzie popada najmocniej.

Jak opisuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, powoli uwalniamy się spod wpływów niżu Bernadette, który w ostatnich dniach przynosił nam silny wiatr, szczególnie groźny nad Bałtykiem. W piątek fronty atmosferyczne, które utworzyły się w ostatnich dniach, wciąż utrzymują się w naszej części Europy, obejmując większość Polski.

W części kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Tylko zachód kraju dostał się pod wpływ pogodnego wyżu Laurent znad Atlantyku. Według prognoz władzę nad pogodą w Europie Środkowo-Wschodniej zaczyna jednak przejmować kolejny ośrodek niżowy.

Weekend z opadami. Gdzie spadnie najwięcej deszczu

Według naszej synoptyk w nocy z piątku na sobotę na północnym wschodzie, wschodzie i południu kraju okresami będzie pochmurnie. Miejscami niewykluczone są przelotne opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowych. W pozostałych rejonach utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, głównie bez opadów.

W sobotę w większości Polski umiarkowane i duże zachmurzenie wystąpi na większym obszarze, przynosząc przelotne opady deszczu o sumie do 5-10 l/mkw. Na północnym wschodzie i wschodzie niewykluczone będą burze. Gwałtownym zjawiskom atmosferycznym mogą towarzyszyć intensywniejsze ulewy o natężeniu do 20 l/mkw. Rozpogodzenia prognozuje się tylko na zachodzie.

Zdaniem Unton-Pyziołek niedziela zapowiada się na kolejny deszczowy dzień na przeważającym obszarze Polski. Spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, z którym związane będą przelotne opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Jedynie mieszkańców północno-zachodnich regionów czeka pogodniejszy dzień.

Radar i mapa opadów na żywo

Nie zapowiada się na to, by chmury i opady miały odpuścić na początku kolejnego tygodnia. Według Unton-Pyziołek w większości Polski wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie niosące przelotny deszcz. Co więcej, podobnie jak w kończącym się tygodniu może zagrzmieć. Jednocześnie ma się jednak robić coraz cieplej.

ZOBACZ TAKŻE:
14 min
pc
Magdalena Kicińska, dr Jacek Kucharczyk
TVN24
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
deszczpogodaprognoza
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Grzmi, może padać grad
Prognoza
Lej kondensacyjny w miejscowości Kuraszew (woj. lubelskie)
Lej kondensacyjny zawirował nad Lubelszczyzną
Polska
Włochy znów mierzą się z upałami
We Włoszech najwyższe alerty, na Wyspach wyprzedano wentylatory
Świat
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Przez chmury zacznie przebijać się słońce. Temperatura wzrośnie
Prognoza
Pochwycenie pierwszego stopnia Długiego Marszu 10B, Chiny
Chińczykom udało się odzyskać rakietę nośną
Świat
Strażacy walczą z pożarem w prowincji Almeria w południowej Hiszpanii
Pożar lasu w Andaluzji. Ciała ofiar znaleziono w samochodach
Świat
Porywy wiatru tajfunu Bavi, Tajwan
"Kiedy widać Wyspę Orchidei, to jest znak, że nadchodzi tajfun"
Świat
Bydgoszcz, Polska
Urodziny TVN24 w Bydgoszczy. Jaka będzie pogoda
Prognoza
Upał wraca do Polski. Co widać na mapach
Upał powrócił na mapy. Kiedy się go spodziewać
Polska
Chmura szelfowa nad Ziemia Łódzką
Może padać grad. Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami
Polska
16 min
pc
Dopóki woda leci z kranu, wielu tego nie zauważa. Polska wysycha
TVN24
Trzęsienie ziemi w Czechach
Nie było tak silne, jak sądzono. Szukają źródła pomyłki
Świat
Łosie w Kuźnicy na Helu
Łosie na plaży na Helu. "Wszyscy zaczęli je nagrywać"
Polska
Upały powróciły do Wielkiej Brytanii
Najcieplejszy czerwiec w historii Europy Zachodniej. Tysiące nadmiarowych zgonów.
Świat
Trwa usuwanie strat po sztormie nad Bałtykiem
Sztorm nad Bałtykiem. "Pospolite ruszenie", ale nie wszystko dało się uratować
Polska
Chmury burzowe
Niż Bernadette się wypełni, ale pogoda nie od razu się poprawi
Polska
Chmury, burze, groźna pogoda
Trwa wędrówka burz
Polska
Vozinha
Jest mięczakiem, ale nazywa się jak jeden z bohaterów mundialu
Ciekawostki
Ratownicy montują siatkę na rzece Namwon w mieście Yeongju
Woda porwała mężczyznę, który był na spacerze
Świat
Jak El Nino może wpłynąć na pogodę w Polsce
El Nino może sprowadzić ekstrema na nasze podwórko. Pogoda na wakacje
Arleta Unton-Pyziołek
Skutki silnego wiatru w województwie warmińsko-mazurskim
Tu silny wiatr wyrządził najwięcej szkód. Strażacy o interwencjach
Polska
Ulewa, burza
Tu ma mocno padać i grzmieć
Prognoza
Pożar w departamencie Drome we Francji wymusił ewakuację letnich obozów
Kilkaset dzieci opuściło letnie obozy przez pożary
Świat
Tornado w mieście Ezhou, Chiny
Tornado porwało mężczyznę z mieszkania
Świat
Akcje ratownicze i wolontariusze, La Guaira, Wenezuela
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Nie żyje już ponad 3,6 tysiąca osób
Świat
Zniszczenia na terenie obozu harcerskiego na Warmii i Mazurach
Ewakuacja kolejnych obozów. W jednym z nich wiatr zniszczył namioty
Polska
Deszcz, lato, jagody, borówki, pogoda, opady
Znów będziemy mieć największą ujemną anomalię temperatury
Prognoza
Zamknięta plaża w Krynicy Morskiej po sztormie
"Zbudowaliśmy tutaj taką fortecę". Krynica Morska kontra sztorm
Polska
Ochłodzenie o prawie 40 stopni Celsjusza
Ochłodzenie o 40 stopni. "Dla mnie to jest szokujące"
Polska
Silny wiatr, deszcz
Tu nadal silnie wieje. IMGW ostrzega także przed burzami
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom