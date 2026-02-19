Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pogodna, tylko na północnym wschodzie kraju wystąpi więcej chmur i prognozowane są zanikające opady śniegu. Pochmurno będzie również na południu. Wystąpią tam opady śniegu, którego spadnie do pięciu centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -15/-13 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -13/-10 st. C w centrum kraju, do -8/-7 st. C na Wybrzeżu, Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - piątek, 20.02

W piątek utrzyma się przeważnie lekki mróz. Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od -4/-3 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C na krańcach zachodnich. Powieje północno-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza na północnym wschodzie wyniesie powyżej 70 procent, natomiast w centrum i na południu będzie to 60 procent. W zachodniej części kraju wilgotność spadnie poniżej 60 procent. W całym kraju warunki biometeo będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -12 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie szybko rosło, o północy dojdzie do 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek aura w Warszawie będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2 st. C. Wiał będzie wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -7/-9 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie szybko rosło, w południe dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek aura w Trójmieście będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Wiał będzie wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1026 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -10 st. C. Wiał będzie wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie szybko rosło, o północy dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek przyniesie mieszkańcom Poznania pogodną aurę. Chwilami na niebie pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -9 st. C. Wiał będzie wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie szybko rosło, o północy dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu aura będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Może pojawić się również słaby śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -9 st. C. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie szybko rosło, o północy dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie aura okaże się pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 999 hPa.

