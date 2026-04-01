W środę czeka nas pochmurna aura z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i południu kraju okresami wystąpią opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. W górach spadnie do 5 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Mazowszu, Kujawach oraz w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i słaby wiatr.
Warunki biometeo
Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 do ponad 80 procent. W prawie całym kraju warunki biometeo będą neutralne, tylko na południowym wschodzie - niekorzystne.
Pogoda na dziś - Warszawa
W środę w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie, przejściowo umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 1008 hPa.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna i mglista środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami w ciągu dnia. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe osiągnie 1022 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Na środę w Poznaniu prognozuje się pogodną aurę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 13 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 1012 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
Przed mieszkańcami Wrocławia pogodna środa. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 1009 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
Na środę w Krakowie prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami, poza tym przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 994 hPa.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
