Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek, 19.02. Tutaj spadnie śnieg

Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na czwartek, 19.02. W części kraju pojawią się opady śniegu, lokalnie mogą być dość obfite.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Czwartek w wielu miejscach - głównie na zachodzie i w centralnej części Polski - przyniesie zdecydowanie więcej rozpogodzeń. Na północy prognozowane jest duże zachmurzenie, lokalnie z przelotnymi opadami śniegu, które wędrować będą od Pomorza w kierunku Suwalszczyzny. Również na południu kraju prognozowana jest przewaga dużego i całkowitego zachmurzenia, co będzie miało związek z przemieszczającą się nad Czechami i Słowacją strefą ciepłego frontu atmosferycznego. Przyniesie ona śnieg na południowych krańcach Polski, dokładnie w Tatrach, Bieszczadach oraz na Podhalu i Podbeskidziu. Sypnie tam 5-10 centymetrów białego puchu. Tego dnia na przeważającym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie na północnym wschodzie i południu okaże się ono przejściowo całkowite ze słabymi opadami śniegu do 1-3 cm. Powieje wiatr słaby i zmienny. Temperatura powietrza nie przekroczy -4/-3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz 0-1 st. C na południu i zachodzie.

Pogoda na czwartek
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

W północnej, północno-zachodniej i południowej części Polski wilgotność powietrza wyniesie 80 procent i więcej. W centrum i na zachodzie będzie ona na poziomie 60-70 procent. Warunki biometeo będą przeważnie korzystne, neutralne będą jedynie w północnej, północno-wschodniej, południowo-wschodniej części kraju, a także na jego południowych krańcach.

Warunki biometeo w czwartek
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców stolicy w czwartek czeka zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, opady nie są spodziewane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3/-2 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie okaże się pochmurny z przejaśnieniami i ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -2/-1 st. C. Powieje wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek aura w Poznaniu będzie pogodna, natomiast opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1/0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże, a opady nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1/0 st. C. Powieje wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek aura w Krakowie okaże się pochmurna. W drugiej części dnia. prognozowane są również słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -1/0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 985 hPa.

Warunki drogowe w czwartek
Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Agnes Kantaruk/Shutterstock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
