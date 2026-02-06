Marznące opady nadal groźne. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami znajdującymi się w jego wschodniej części;
- podlaskim, w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, siemiatyckim, hajnowskim;
- wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: nakielskim, sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, rypińskim, toruńskim, Toruń, chełmińskim, świeckim, bydgoskim, Bydgoszcz;
- mazowieckim, poza powiatami znajdującymi się w jego południowej i południowo-wschodniej części;
- lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, włodawskim, chełmskim, Chełm, łęczyńskim, lubartowskim, ryckim, łukowskim, radzyńskim, parczewskim;
- lubuskim, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim.
Prognozowane są tam lokalnie słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 12 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Jasłowski / Kontakt24