Prognoza

Marznące opady nadal groźne. IMGW ostrzega

Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed groźną pogodą. W kilku województwach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed opadami marznącymi.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami znajdującymi się w jego wschodniej części;
  • podlaskim, w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, siemiatyckim, hajnowskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: nakielskim, sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, rypińskim, toruńskim, Toruń, chełmińskim, świeckim, bydgoskim, Bydgoszcz;
  • mazowieckim, poza powiatami znajdującymi się w jego południowej i południowo-wschodniej części;
  • lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, włodawskim, chełmskim, Chełm, łęczyńskim, lubartowskim, ryckim, łukowskim, radzyńskim, parczewskim;
  • lubuskim, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim.

Prognozowane są tam lokalnie słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 12 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW
Jak powstaje szklanka na drogach
Jak powstaje szklanka na drogach
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

red.

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Jasłowski / Kontakt24

