Prognoza Gdzie jest burza? Dwie burzowe strefy nad Polską Oprac. Krzysztof Posytek |

Pogoda na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w sobotę Polska północna, północno-zachodnia i środkowa znalazły się w strefie frontu chłodnego, gdzie w masie powietrza polarnego intensywnie kłębią się i piętrzą chmury. Przekształciły się one w komórki burzowe, które formują regularne dwa pasy wyładowań z towarzyszącymi im krótkimi ulewami i silnymi porywami wiatru. Przed ryzykiem burz w dziewięciu województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

O godzinie 17.30 pierwsza strefa burz znajduje się w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podlaskim, w pasie: Złocieniec - Mirosławiec - Kalisz Pomorski - Wałcz - Złotów - Krajenka - Łobżenica Wysoka - Wyrzysk - Nakło nad Notecią - Golub Dobrzyn - Wąbrzeźno - Żuromin - Bieżuń - Przasnysz - Maków Mazowiecki - Różan - Ostrołęka - Łomża - Knyszyn - Choroszcz - Białystok.

Drugi pas z burzami przechodzi w rejonie woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego, w rejonie miast i miejscowości: Skwierzyna - Lubniewice - Sulęcin - Międzyrzecz - Świebodzin - Sieraków - Konin - Rychwał - Turek - Rawa Mazowiecka - Biała Rawska - Grójec - Warka - Białobrzegi.

Burze zmierzają na południowy wschód, są umiarkowane i silne. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 70-90 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz