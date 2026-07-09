Polska Dwa tysiące interwencji strażaków z powodu silnego wiatru Franciszek Wajdzik |

Co najmniej dwa tysiące interwencji strażaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska PSP Olsztyn/Strażacy OSP i PSP

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W środę w Polsce występował niezwykle silny wiatr, którego porywy przekraczały 100 km/h oraz burze z opadami deszczu. Najtrudniejsze warunki utrzymywały się na Pomorzu, gdzie obowiązywały najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne. Jak przekazał brygadier Karol Kroć z wydziału prasowego Komendy Głównej Państwowej Staży Pożarnej, minionej doby strażacy otrzymali dwa tysiące zgłoszeń w całym kraju. Większość interwencji dotyczyła usuwania skutków silnego wiatru oraz podtopień.

- Mieliśmy dość dynamiczną sytuację na Pomorzu, ale też w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz części województwa mazowieckiego - dodał Karol Kroć. Tylko na Warmii i Mazurach strażacy interweniowali ponad 700 razy.

Skutki silnego wiatru w województwie warmińsko-mazurskim Źródło zdjęcia: Komenda Miejska PSP Olsztyn/Strażacy OSP i PSP

Ewakuacja obozów harcerskich

W środę strażacy pomagali także harcerzom, którzy znajdowali się na zagrożonych terenach. Pogarszające się warunki zmusiły do ewakuacji obozów harcerskich. - W sytuacji, kiedy mamy silny wiatr albo intensywne opady deszczu, obozowicze są przenoszeni do budynków o charakterze stałym. Najczęściej są to szkoły lub inne obiekty użyteczności publicznej - przekazał Kroć.

Brygadier dodał, że w czwartek warunki są dużo spokojniejsze. Od północy strażacy odnotowali zaledwie kilka zgłoszeń. Jednak nadal w północno-wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są tam burze z silnym deszczem oraz wiatrem. Z kolei na Wybrzeżu może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych na lokalnych rzekach z powodu cofki na Morzu Bałtyckim.

- Uczulamy mieszkańców, żeby w tych rejonach też zachowali wszelką ostrożność i zabezpieczyli swoje mienie tak, aby nie ponosić niepotrzebnych strat - powiedział brygadier.

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