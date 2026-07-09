Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dwa tysiące interwencji strażaków z powodu silnego wiatru

|
Skutki silnego wiatru w województwie warmińsko-mazurskim
Co najmniej dwa tysiące interwencji strażaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska PSP Olsztyn/Strażacy OSP i PSP
Co najmniej dwa tysiące razy interweniowali strażacy w związku z dynamiczną pogodą. Minionej doby największe zagrożenie niósł silny wiatr oraz opady deszczu. Lokalnie doszło do podtopień.

W środę w Polsce występował niezwykle silny wiatr, którego porywy przekraczały 100 km/h oraz burze z opadami deszczu. Najtrudniejsze warunki utrzymywały się na Pomorzu, gdzie obowiązywały najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne. Jak przekazał brygadier Karol Kroć z wydziału prasowego Komendy Głównej Państwowej Staży Pożarnej, minionej doby strażacy otrzymali dwa tysiące zgłoszeń w całym kraju. Większość interwencji dotyczyła usuwania skutków silnego wiatru oraz podtopień.

- Mieliśmy dość dynamiczną sytuację na Pomorzu, ale też w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz części województwa mazowieckiego - dodał Karol Kroć. Tylko na Warmii i Mazurach strażacy interweniowali ponad 700 razy.

Skutki silnego wiatru w województwie warmińsko-mazurskim
Skutki silnego wiatru w województwie warmińsko-mazurskim
Źródło zdjęcia: Komenda Miejska PSP Olsztyn/Strażacy OSP i PSP

Ewakuacja obozów harcerskich

W środę strażacy pomagali także harcerzom, którzy znajdowali się na zagrożonych terenach. Pogarszające się warunki zmusiły do ewakuacji obozów harcerskich. - W sytuacji, kiedy mamy silny wiatr albo intensywne opady deszczu, obozowicze są przenoszeni do budynków o charakterze stałym. Najczęściej są to szkoły lub inne obiekty użyteczności publicznej - przekazał Kroć.

Brygadier dodał, że w czwartek warunki są dużo spokojniejsze. Od północy strażacy odnotowali zaledwie kilka zgłoszeń. Jednak nadal w północno-wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są tam burze z silnym deszczem oraz wiatrem. Z kolei na Wybrzeżu może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych na lokalnych rzekach z powodu cofki na Morzu Bałtyckim.

- Uczulamy mieszkańców, żeby w tych rejonach też zachowali wszelką ostrożność i zabezpieczyli swoje mienie tak, aby nie ponosić niepotrzebnych strat - powiedział brygadier.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Znów będziemy mieć największą ujemną anomalię temperatury. Kiedy będzie ciepło

ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: TVN24
Tagi:
Polskapogodastrażacy, wiatr
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Kąty Rybackie
"Widać, jak te fale były wpychane na ląd"
Polska
Burze, opady deszczu
Uwaga na burze z silnym deszczem. Ostrzeżenia IMGW
Polska
Ulewa, burza
Tu ma mocno padać i grzmieć
Pożar w departamencie Drome we Francji wymusił ewakuację letnich obozów
Kilkaset dzieci opuściło letnie obozy przez pożary
Świat
Tornado w mieście Ezhou, Chiny
Tornado porwało mężczyznę z mieszkania
Świat
Akcje ratownicze i wolontariusze, La Guaira, Wenezuela
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Nie żyje już ponad 3,6 tysiąca osób
Świat
Zniszczenia na terenie obozu harcerskiego na Warmii i Mazurach
Ewakuacja kolejnych obozów. W jednym z nich wiatr zniszczył namioty
Polska
Deszcz, lato, jagody, borówki, pogoda, opady
Znów będziemy mieć największą ujemną anomalię temperatury
Zamknięta plaża w Krynicy Morskiej po sztormie
"Zbudowaliśmy tutaj taką fortecę". Krynica Morska kontra sztorm
Polska
Ochłodzenie o prawie 40 stopni Celsjusza
Ochłodzenie o 40 stopni. "Dla mnie to jest szokujące"
Polska
Silny wiatr, deszcz
Tu nadal silnie wieje. IMGW ostrzega także przed burzami
Polska
Wzburzone Morze Bałtyckie
"Ewenement" nad Bałtykiem. Morze pożera plaże
Polska
Krynica Morska
Wiatr zrywał sygnał. "Niełatwe warunki" relacji na żywo
Polska
Piorun, burza
Gdzie jest burza? Wyładowania pod wieczór
Polska
Konar spadł tuż przed maską auta w Kołobrzegu
Konar spadł tuż przed maską auta. Nagranie
Polska
Zniszczenia po trzęsieniu w mieście Catia La Mar w Wenezueli
"Zrobiliśmy wszystko, by przynajmniej móc płakać"
Świat
Wrocław Pełen Smaków
Kulinarne oblicze Dolnego Śląska. Jak wyglądał Wrocław Pełen Smaków?
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Wiatr, połamane gałęzie
Jesteś stąd? "Unikaj otwartych przestrzeni"
Polska
Zniszczenia w Chinach
Zabójcze załamanie pogody. Na horyzoncie kolejne
Świat
Jelonek rogacz (lucanus cervus)
Zagrożone chrząszcze zniknęły po upałach. "Kilka razy szukaliśmy"
Świat
Wietrzna noc
Idą wichury. Tu ma wiać najsilniej
Po ulewach w Chinach zawaliła się ściana zbiornika retencyjnego
Uszkodzony zbiornik, dwie ofiary. Burza tropikalna zbiera żniwo
Świat
Tajemnicze kule na australijskiej plaży
Tajemnicze kule na plaży. Skąd się tam wzięły
Ciekawostki
Akcja ratunkowa na ścianie Batyżowieckiego Szczytu
Wybrali się w góry, zastała ich noc. Polacy utknęli w Tatrach
Świat
W południowo-zachodniej Francji szaleją pożary lasów
Płoną tysiące hektarów lasu. "Jakby spadła bomba atomowa"
Świat
Deszcz, ulewy
Nawet 100 kilometrów na godzinę. Taką pogodę szykuje Bernadette
Kamo'oalewa widoczna z sondy Tianwen-2
"Pytania do Niebios" dotarły do quasi-księżyca Ziemi
Ciekawostki
Przestraszony jelonek uwięziony na dachu
Jelonek utknął na dachu
Świat
Supertajfun Bavi w podczerwieni
Oko cyklonu nad wyspą. Może być "niezdatna do zamieszkania przez wiele tygodni"
Świat
Co się stanie w środę
Czeka nas wichura i jedna z największych anomalii temperatury
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom