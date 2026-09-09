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Świat

Hawaje. "Katastrofalne" skutki przejścia huraganu. 90 procent budynków w hrabstwie bez prądu

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Huragan Lowell spowodował poważne zniszczenia na Hawajach
Huragan Lowell spowodował poważne zniszczenia na Hawajach
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Hawaje liczą straty po przejściu huraganu Lowell. Według gubernatora stanu żywioł miał "niszczycielski" wpływ na wyspy. Silny wiatr przyczynił się do śmierci co najmniej jednej osoby i spowodował rozległe przerwy w dostawie prądu.

Huragan Lowell przez wiele dni sunął po Pacyfiku. Najbardziej zagroził Hawajom, które przygotowywały się na jego nadejście od wielu dni. Mimo że żywioł nie wtargnął na archipelag, to w nocy z poniedziałku na wtorek lokalnego czasu przetoczył się na tyle blisko niego - w odległości mniejszej niż 100 kilometrów - że i tak spowodował poważne szkody.

Huragan Lowell. "Ogromne zniszczenia w pobliżu wybrzeża"

W rozmowie z CNN zniszczenia na Hawajach opisał gubernator tego stanu, Josh Green. - Zaobserwowaliśmy ogromne zniszczenia w pobliżu wybrzeża - przyznał. Dodał, że huragan spowodował szkody warte "setki milionów dolarów".

Green poinformował także o ofierze śmiertelnej żywiołu. Na wyspie Oahu mężczyzna w kryzysie bezdomności zmarł po tym, jak na namiot, w którym mieszkał, spadło drzewo.

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Największe szkody huragan wywołał w hrabstwie Kauai, najbardziej wysuniętym na zachód w archipelagu. Wiatr i wysokie fale uszkadzały domy i inne budynki - poinformował CNN Ryan Wilson, rzecznik agencji do spraw zarządzania kryzysowego hrabstwa. Około 300 członków Gwardii Narodowej pomagało w łagodzeniu skutków osuwisk, które schodziły na drogi.

Huragan Lowell spowodował poważne zniszczenia na Hawajach
Huragan Lowell spowodował poważne zniszczenia na Hawajach
Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

90 procent budynków w hrabstwie Kauai bez prądu

Huragan spowodował poważne uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Najgorsza sytuacja zapanowała we wspomnianym hrabstwie Kauai, zamieszkiwanym przez około 70 tysięcy osób. Z danych portalu PowerOutage.com wynika, że dostęp do prądu straciło tam około 90 procent budynków. Na Oahu energii elektrycznej nie miało z kolei 30 tysięcy odbiorców.

Po przejściu w pobliżu Hawajów huragan Lowell stracił na sile i ponownie stał się burzą tropikalną. W kolejnych godzinach ma powoli skręcić w kierunku północno-zachodnim i dalej słabnąć.

Źródło: CNN
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Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyhuraganHawajeUSA
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