Wykluły się zaledwie wczoraj. Młode bociany na nagraniu

bociany 2
Pierwsze chwile bocianów
Źródło wideo: Jarek/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Jarek/Kontakt24
W Polsce zaczęły się już wykluwać bociany. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z województwa lubuskiego, na którym widać, jak dorosły osobnik dogląda swoich młodziutkich piskląt.
Bociany zaczynają pojawiać się w Polsce już pod koniec marca, a pierwsze jaja składane są już na początku kwietnia. Z uwagi na to, że wysiadywanie rozpoczyna się od czterech do pięciu dni po zniesieniu pierwszego jaja, a inkubacja trwa ponad miesiąc, wykluwanie się pierwszych młodych występuje przeważnie pod koniec maja.

W niektórych gniazdach młode bociany już się pojawiły. Skontaktował się z nami pan Jarek, mieszkaniec miejscowości Płoty w województwie lubuskim. Razem z kolegami mężczyzna kilka lat temu postawił na swoim podwórku gniazdo. W tym roku bociany osiedliły się w nim na początku kwietnia, a w połowie maja pan Jarek zarejestrował wyjątkowe nagranie, na którym widać dopiero co wyklute pisklęta doglądane przez troskliwego rodzica. Wysłał je na Kontakt24.

- Wczoraj rano (w piątek - red.) z dwóch jaj wykluły się pierwsze pisklęta. Nastąpiło to w bardzo krótkim odstępie czasu, czyli w dwie godziny. Zwiększa to szansę na przeżycie obu młodych, gdyż żaden nie będzie widocznie mniejszy od drugiego. Teraz czekamy na następne maluchy. Wydaje mi się, że już dzisiaj powinny wykluwać się kolejne - ocenił internauta.

Pierwsze dwa pisklęta bociana wykluły się z jaj, Płoty (Lubuskie)
Źródło: Kontakt24 / Jarek

Pan Jarek przybliżył historię swojego gniazda. Przyznał, że na pierwszego bociana musiał trochę poczekać, ale od paru lat widzi je każdego roku.

- Przez trzy lata czekaliśmy na pierwszego bociana. Obecnie od siedmiu lat co roku możemy obserwować młode. Są one przez nas obrączkowane we współpracy z zielonogórskim uniwersytetem. Gniazdo jest chętnie odwiedzane przez profesora biologii i jego studentów. Jak wiadomo, niektóre słabsze pisklaki są wyrzucane, więc pod gniazdem znajduje się plandeka, aby można było ratować młode. W naszej miejscowości organizowane są także konkursy dla dzieci, w których wybiera się imiona dla nowych bocianów - relacjonował nasz czytelnik.

