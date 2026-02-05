Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Gołoledź - niewidoczne zagrożenie. Co warto o nim wiedzieć

Niebezpieczna gołoledź na drogach i opady mieszane w regionie słupskim - Zdjęcia 22
O czym powinniśmy pamiętać przed wyjechaniem na oblodzone drogi?
Źródło: TVN24
Gołoledź w Polsce. W czwartek większość dróg w naszym kraju pokryła cieniutka, prawie niewidoczna warstwa lodu. Oto, co powinniśmy wiedzieć o tym zjawisku, jego powstawaniu i radzeniu sobie z nim.

Opady marznące przechodzą od środy nad Polską, pozostawiając za sobą cienką warstwę lodu na jezdniach i chodnikach. Gołoledź przeszkadza nie tylko kierowcom i pieszym zmuszonym do poruszania się po śliskiej nawierzchni - to także problem między innymi dla producentów aut, naukowców czy urbanistów. Przyjrzyjmy się bliżej temu zjawisku.

Cienki, przezroczysty, niebezpieczny

Gołoledź najczęściej powstaje podczas ocieplenia po okresie mroźnej pogody. Temperatura jest na tyle wysoka, by zamiast śniegu padał deszcz lub mżawka, ale grunt pozostaje zimny. Gdy kropelki wody spadają na przemarzniętą ziemię, tworzą warstwę przejrzystego lodu. Do gołoledzi może także dochodzić wskutek nocnego zamarzania śniegu, który zdążył stopnieć w dzień.

Niebezpieczeństwo związane z gołoledzią najlepiej opisuje jej angielska nazwa - "black ice" czyli "czarny lód", trudny do zauważenia na asfalcie. Większość lodu osadzającego się na ulicach ma białawy kolor, który nadają mu uwięzione w środku pęcherzyki powietrza. Gołoledź zamarza w cienkich i płaskich warstwach, właściwie bez uwięzionego powietrza, przez co na pierwszy rzut oka może wydawać się niewidoczna.

Do gołoledzi dość rzadko dochodzi podczas siarczystego mrozu - do jej powstania niezbędna jest woda w stanie ciekłym. Warto pamiętać o tym, gdy w zimowy poranek termometr w samochodzie wskazuje temperaturę powyżej zera. Blisko przy gruncie może utrzymywać się ona "na minusie", szczególnie na zacienionych odcinkach dróg.

Gołoledź lubi utrzymywać się także na mostach i wiaduktach. Są one otoczone przez powietrze ze wszystkich stron, więc w przypadku spadku temperatury poniżej zera ich powierzchnia schładza się szybciej niż w przypadku normalnych dróg, które są izolowane przez podłoże.

"Lód pokrył wszystko!", do samochodu "na czworaka"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Lód pokrył wszystko!", do samochodu "na czworaka"

Gołoledź - jak sobie z nią radzić?

"Czarny lód" jest trudny do zauważenia, ale nie niemożliwy. Podczas jazdy powinniśmy zwracać uwagę na obszary, które wydają się nieco bardziej błyszczące lub mokre niż otaczająca nawierzchnia. W nocy mogą one nieco inaczej odbijać nasze światła. Najlepszym sposobem na jazdę podczas gołoledzi jest jednak zwolnienie, zachowanie dużej odległości między samochodami i pełne skupienie na prowadzeniu auta.

Nie zapominajmy także o odpowiednim przygotowaniu. Przed wyjechaniem na potencjalnie śliskie drogi sprawdźmy ciśnienie w oponach i stan ogumienia. Zaplanujmy także trasę, w miarę możliwości korzystając z głównych, najczęściej posypywanych dróg.

Gołoledź stanowi wyzwanie dla projektantów systemów wspomagających kierowców, szczególnie tych ukierunkowanych na jazdę autonomiczną. Część pomysłów na rozwiązanie lodowego problemu trafiła ostatecznie do czasopism naukowych. Badacze z Narodowego Instytutu Technologii Kumoh w 2026 roku opublikowali na łamach "ICT Express" analizę modelu sztucznej inteligencji, który potrafiłaby rozpoznawać gołoledź, wykorzystując jedynie dane z kamerek pokładowych.

W 2021 roku Jinhwan Jang z Koreańskiego Instytutu Inżynierii i Budownictwa opracował natomiast metodę oceny śliskości nawierzchni za pomocą danych z tachografów cyfrowych - urządzeń rejestrujących parametry pojazdu i sposób pracy kierowcy. Według badania opublikowanego na łamach "Transportation Research Interdisciplinary Perspectives", analizujący dane model matematyczny potrafił rozpoznawać trudne warunki drogowe z dokładnością powyżej 98 procent.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: National Geographic, ICT Express, TRIP, tvnmeteo.pl

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ZimapogodaNauka
Czytaj także:
Nosorożce na śnieżnym wybiegu w Zoo Knoxville
Nosorożce bawiły się w śniegu
Mgły, ślisko, gołoledź
Nie tylko gołoledź. IMGW wydał nowe alarmy
Prognoza
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
gololedz boleslawiec
"Lód pokrył wszystko!", do samochodu "na czworaka"
Polska
Uwaga na oblodzenie
Alert RCB. "Uważaj na drogach i chodnikach"
Polska
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Marznące opady, mgły i bardzo śliskie drogi
Prognoza
USA, Kalifornia
Dom runął do oceanu. Nagranie
Noc gołoledź
Uwaga! Nocą zagrożeniem będzie lodowica
Prognoza
Przez miasta nad Lazurowym Wybrzeżem przeszła burza z gradem
Miesięczne opady w kilka godzin. Doszło do powodzi
Burza Leonardo w Portugalii
Portugalię zalało. W Hiszpanii zarządzono ewakuacje
Padający śnieg, zima
Wracają zimowe opady. Gdzie i kiedy spadnie śnieg
Prognoza
Grenlandia
Marzenie Trumpa ociepla się cztery razy szybciej niż reszta świata
Ludzie na zamarzniętej Motławie w Gdańsku, 01.02.26
Po 55 sekundach dorosły mężczyzna traci władzę w dłoniach. Lepiej nie ryzykować
Polska
Legwany pospadały z drzew na Florydzie
Zbierają legwany na Florydzie. "Pospadały z drzew"
Śnieg
Rano sypnęło śniegiem. To nie koniec zagrożeń
Prognoza
Śnieg, lekki śnieg
W części kraju sypnie śniegiem
Prognoza
Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby
W egzotycznym kraju padł rekord zimna
Rzeka Bug w Drohiczynie (19 stycznia 2026)
Co po zimie? Zapowiada się pierwszy taki rok od lat
Polska
Zima sparaliżowała lotnisko w Niemczech
Śnieżyca sparaliżowała europejskie lotnisko
Śnieg noc
Nocna wędrówka strefy opadów
Prognoza
Ślisko, gołoledź, opady marznące, szklanka, ślizgawica
Szykuje się radykalna zmiana w pogodzie
Prognoza
Kalifornia
Seria trzęsień ziemi w Kalifornii
Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Jeszcze nie otrząsnęli się po silnej burzy, już nadchodzi kolejna
Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion
Cel: Księżyc. Misja musi jeszcze poczekać
Nauka
W odśnieżanie zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
Ponad trzy metry śniegu, 30 osób nie żyje
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
Prognoza
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
Polska
komin smog shutterstock_521936638
"Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Mróz, mroźna noc
Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni
Prognoza
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom