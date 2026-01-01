Elbląg. Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda lała się na pole

Wyrwa w wale przeciwpowodziowym pod Elblągiem Źródło: Damian Murawiec

Dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu poinformował, że dziura w wale przeciwpowodziowym, która powstała w czwartek w rejonie miejscowości Komorowo Żuławskie, była na metr szeroka i na 2,5 metra wysoka.

- Woda wylewała się na pole kukurydzy, nie zagrażała żadnym budynkom - powiedział. Wyrwę w wale naprawiali zawodowi strażacy i strażacy ochotnicy.

Późnym popołudniem rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków młodszy brygadier Grzegorz Różański przekazał Radiu Olsztyn, że strażacy kończyli naprawę wału.

- Wyrwa w wale przeciwpowodziowym została zatamowana. Przelewająca się na Kowalewce woda zalewała pola uprawne. Strażacy zabezpieczyli to miejsce workami z piaskiem. Tworzona jest też drewniana palisada, żeby uszczelnić teren - przekazał strażak.

Cofka na Bałtyku

W ostatnich dniach na rzece Elbląg doszło do zjawiska tzw. cofki, czyli wpychania w koryto rzeki wody z Zalewu Wiślanego. Z tego powodu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Elblągu, który jest już odwołany.

Według map hydrologicznych IMGW poziom wody w rzece Elbląg wynosi 521 centymetrów i utrzymuje się w stanie średnim.

Wyrwa w wale przeciwpowodziowym Źródło: Radek Witka

Autorka/Autor: dd Źródło: PAP, Radio Olsztyn Źródło zdjęcia głównego: Radek Witka