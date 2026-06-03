Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Burzowa środa. Zalane ulice i piwnice na Śląsku

Ruda Śląska deszcz
Podtopienia w Rudzie Śląskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Środa w południowej części kraju upływa pod znakiem burz. Na Śląsku tak obficie padał deszcz, że doszło do podtopień. Zalane zostały między innymi ulice, domy i piwnice. Strażacy przeprowadzili tam kilkadziesiąt interwencji, a to dopiero początek.

Występujące w Polsce burze są umiarkowane, towarzyszą im opady deszczu, miejscami obfite, a także silny wiatr rozpędzający się w porywach do 70-80 kilometrów na godzinę. Przed niebezpieczną aurą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Unikaj otwartych przestrzeni"
Dowiedz się więcej:

"Unikaj otwartych przestrzeni"

Interwencje na Śląsku

Szczególnie trudna sytuacja jest na Śląsku, gdzie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. W związku z gwałtowną aurą od godziny 13 do godziny 16.20 strażacy przeprowadzili na tym terenie łącznie 64 interwencje. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Rudzie Śląskiej - około 40. W Bytomiu było ich 9, w Będzinie - 8, Zabrzu - 7.

- Od godziny 15.14 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło około 40 zgłoszeń - powiedział młodszy aspirant Dawid Strączek, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej. Dodał, że zgłoszeń cały czas przybywa.

Zalania w Rudzie Śląskiej
Zalania w Rudzie Śląskiej
Źródło zdjęcia: TVN24

Interwencje dotyczą głównie usuwania skutków ulewnych opadów deszczu. - Mamy wiele zgłoszeń dotyczących podtopień piwnic i domów - opowiadał. Po ulewach doszło do zalania przejazdu pod wiaduktem w okolicach ulicy Dworcowej w Rudzie Śląskiej. Strażacy odpompowują tam wodę. Zalana została także ulica Kokota, tam również trwają działania strażaków.

Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
32 min
pc
"Przełom w leczeniu". Skorzystała z niego Serena Williams
Joanna Kryńska
45 min
pc
"Brutalnie i wprost". Tak do Wojtyły pisała tylko ona
Tajemnica korespondencji
36 min
pc
Nowy dyrektor Teatru Wielkiego: bulwersować to za mało
TVN24
Udostępnij:
Czytaj także:
Julia Walczyk-Klimaszyk została objęta programem "Mamy Olimpijki"
Nagle pieniędzy nie mogła już przelać. "Wykorzystano nas"
Rafał Kazimierczak
Albania. Ochroniarze przy planowanej inwestycji na wybrzeżu
Zięć Trumpa i dziewicze plaże odgrodzone drutem kolczastym. Albańczycy wyszli na ulice
TVN24
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Mama Klaudii: teraz wszystko w rękach lekarzy
TVN24
Mateusz Morawiecki
Taki majątek zgromadził Mateusz Morawiecki. Oświadczenie byłego premiera
BIZNES
Cement przysypał kobietę na przejściu
Cement przysypał rowerzystkę na przejściu
TVN24
Sławomir Mentzen
Mentzen stracił miliony w kryptowalutach. Znamy jego majątek
BIZNES
Viktor Orban
Zatrzymanie ukraińskiego konwoju na Węgrzech. Media: operację zlecił Orban
TVN24
Finlandia, Helsinki
Mieszkania za darmo. Kraj na północy szuka mieszkańców
BIZNES
Muzyka Vanilla Ice
Artyści wycofują się z festiwalu, gwiazdor jednego przeboju wystąpi. "Zagrałbym dla każdego"
TVN24
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
BIZNES
Lodziarnia "Pod Dębem w Pszczynie
Lodów za pasek nie będzie po raz pierwszy od 25 lat. Interweniowała Rzecznik Praw Dziecka
TVN24
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
17-letni Dominik stracił nogi w wypadku. Koleje Mazowieckie podważają wyniki kontroli
WARSZAWA
ziobro-3
Znamy oświadczenie Ziobry. Uwagę zwraca pożyczka
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Zatrzymanie Pauliny K.
Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana
TVN24
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
"Dzisiejsze uzasadnienie sądu było pokazaniem, że Jarosław Kaczyński kłamał"
Justyna Sochacka
Akcja straży pożarnej w Poznaniu
Kolejny fałszywy alarm. Zatrzymano podejrzewanego
TVN24
Mężczyzna wskoczył do wody z zapory we wtorek około godziny 19
Skok z zapory w Solinie. Trwają poszukiwania mężczyzny
TVN24
Ruszył proces w sprawie znęcania się nad 5-latką
Oliwia była bita, polewana wodą, musiała jeść papier. Jest wyrok
TVN24
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
"Po prostu się ośmieszył". Politycy o "chwilówce" Błaszczaka
Adrian Wróbel
Szwecja przygotowuje więzienia dla 13-letnich zabójców z gangu
"Mamy sytuację kryzysową". Szwecja dostosowuje więzienia do pobytu 13-latków
TVN24
Artur Łącki
Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła
BIZNES
Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
Drony uderzyły w lotnisko w Kuwejcie. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych
TVN24
Ulewy, intensywny deszcz, opady
Aż drugi stopień alarmów przed burzami
Policja Polska
Skandal podczas wiejskiego festynu. Sołtys i radny pobici przez nastolatków
TVN24
Donald Tusk
Premier zapowiada zmiany w szkołach. Zakaz smartfonów dla uczniów
BIZNES
Marcin Porzucek
Jest ruch PiS w sprawie posła Porzucka
TVN24
imageTitle
Sabalenka: mam ochotę rzucić tenis
EUROSPORT
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
TVN24
Pożar jachtu w Szczecinie
To nie był zwykły pożar jachtu. To była próba zabicia człowieka
TVN24
Szpital w Augustowie
Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny. Szpital zapożycza się u starosty
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom