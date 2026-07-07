Drzewo na trakcji, utrudnienia na drogach. Burze szaleją nad Polską
Wtorek w części kraju jest wietrzny i burzowy. Intensywne podmuchy występowały przede wszystkim na Wybrzeżu, gdzie wydano alert RCB. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił natomiast ostrzeżenia meteorologiczne przed wiatrem i burzami dla 12 województw. Lokalnie mają one trzeci, a więc najwyższy stopień.
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Małopolskie. Drzewa spowodowały utrudnienia
Około godziny 16.20 we wtorek małopolscy strażacy podali, że otrzymali 70 zgłoszeń związanych ze złą pogodą. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w miejscowości Siercza w powiecie wielickim, gdzie drzewo spadło na dwa samochody. Nikomu nic się nie stało.
Jak podało w mediach społecznościowych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, burze i silne podmuchy doprowadziły do utrudnień. Na ulicy Zakopiańskiej na trakcję przewróciło się drzewo, uniemożliwiając przejazd w stronę Borku Fałęckiego. Ponadto z powodu przewróconego drzewa w okolicach przystanku Bolechowice Krzewiny nie mogły kursować autobusy 248 i 268. W obydwu przypadkach po około godzinie ruch został wznowiony.
Podkarpackie. Trudne warunki na drogach
We wtorek po południu burza z intensywnymi podmuchami i ulewą przeszła w okolicach Jasła. Na nagraniach widać sunącą nad miastem burzę oraz trudne warunki na drogach, jakie jej towarzyszyły.