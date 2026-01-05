Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach

Zima w Leborku Źródło: Andrzej/Kontakt24

W weekend nad Polskę nadciągnęły śnieżyce, które sparaliżowały północną część kraju. Na Pomorzu i Kaszubach grubość pokrywy śnieżnej w poniedziałek rano wynosiła miejscami nawet 24 centymetry. Poruszanie się po wielu miastach było utrudnione, a sytuacji nie ułatwiał mróz, który na dodatek ma pozostać z nami na dłużej.

Zima w obiektywach Reporterów24

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wiele osób zdecydowało się na uwiecznienie śnieżnych widoków. Na Kontakt24 otrzymaliśmy materiały głównie z północy kraju. Niektórzy Reporterzy24 zdecydowali się nawet na zimowy spacer nad morze.

Zima w Darłówku Zima w Darłówku Źródło: Elżbieta/Kontakt24 Zima w Darłówku Źródło: Elżbieta/Kontakt24 Zima w Darłówku Źródło: Elżbieta/Kontakt24 Zima w Darłówku Źródło: Elżbieta/Kontakt24

Przejście nad morze po opadach śniegu, Poddąbie (Pomorskie) Źródło: Kamil/Kontakt24

Głobino (Pomorskie) Głobino (Pomorskie) Źródło: Karol/Kontakt24 Głobino (Pomorskie) Źródło: Karol/Kontakt24 Głobino (Pomorskie) Źródło: Karol/Kontakt24

Poranek w Słupsku Źródło: mhtKontakt24UsersMaterials

Atak zimy w Słupsku Źródło: Piotr/Kontakt24

Słupsk Słupsk Źródło: Tunio/Kontakt24 Słupsk Źródło: Tunio/Kontakt24

Dzisiejszy poranek, okolice Słupska Dzisiejszy poranek, okolice Słupska Źródło: Adam/Kontakt24 Dzisiejszy poranek, okolice Słupska Źródło: Adam/Kontakt24 Dzisiejszy poranek, okolice Słupska Źródło: Adam/Kontakt24 Dzisiejszy poranek, okolice Słupska Źródło: Adam/Kontakt24

Dąbki (Zachodniopomorskie) Źródło: Sławomir/Kontakt24

Opady śniegu w Szczecinie Źródło: Endi/Kontakt24

Sztynort (Warmińsko-Mazurskie) Sztynort (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Marcin/Kontakt24 Sztynort (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Marcin/Kontakt24 Sztynort (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Marcin/Kontakt24 Sztynort (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Marcin/Kontakt24

Zima w Solcu Kujawskim Źródło: Maciej/Kontakt24

A tak dziś rano wyglądała zima na drugim końcu Polski, w województwie dolnośląskim.

Raszów k. Kamiennej Góry (Dolnośląskie) Źródło: Adriano/Kontakt24

Ludwikowice Kłodzkie, temperatura -15 stopni Źródło: Sławomir/Kontakt24

