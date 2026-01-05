Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach

Śnieg zasypał Polskę z północy na południe. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania i zdjęcia malowniczych, zabielonych krajobrazów. Zobacz, gdzie początek tygodnia przyniósł najbardziej zimową aurę.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
W weekend nad Polskę nadciągnęły śnieżyce, które sparaliżowały północną część kraju. Na Pomorzu i Kaszubach grubość pokrywy śnieżnej w poniedziałek rano wynosiła miejscami nawet 24 centymetry. Poruszanie się po wielu miastach było utrudnione, a sytuacji nie ułatwiał mróz, który na dodatek ma pozostać z nami na dłużej.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wiele osób zdecydowało się na uwiecznienie śnieżnych widoków. Na Kontakt24 otrzymaliśmy materiały głównie z północy kraju. Niektórzy Reporterzy24 zdecydowali się nawet na zimowy spacer nad morze.