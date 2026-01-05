Logo TVN24
Polska

Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach

Zima w Darłówku
Zima w Leborku
Źródło: Andrzej/Kontakt24
Śnieg zasypał Polskę z północy na południe. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania i zdjęcia malowniczych, zabielonych krajobrazów. Zobacz, gdzie początek tygodnia przyniósł najbardziej zimową aurę.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W weekend nad Polskę nadciągnęły śnieżyce, które sparaliżowały północną część kraju. Na Pomorzu i Kaszubach grubość pokrywy śnieżnej w poniedziałek rano wynosiła miejscami nawet 24 centymetry. Poruszanie się po wielu miastach było utrudnione, a sytuacji nie ułatwiał mróz, który na dodatek ma pozostać z nami na dłużej.

Idą tęgie mrozy
Zima w obiektywach Reporterów24

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wiele osób zdecydowało się na uwiecznienie śnieżnych widoków. Na Kontakt24 otrzymaliśmy materiały głównie z północy kraju. Niektórzy Reporterzy24 zdecydowali się nawet na zimowy spacer nad morze.

Zima w Darłówku

Zima w Darłówku
Zima w Darłówku
Źródło: Elżbieta/Kontakt24
Zima w Darłówku
Zima w Darłówku
Źródło: Elżbieta/Kontakt24
Zima w Darłówku
Zima w Darłówku
Źródło: Elżbieta/Kontakt24
Zima w Darłówku
Zima w Darłówku
Źródło: Elżbieta/Kontakt24
Przejście nad morze po opadach śniegu, Poddąbie (Pomorskie)
Źródło: Kamil/Kontakt24

Głobino (Pomorskie)

Głobino (Pomorskie)
Głobino (Pomorskie)
Źródło: Karol/Kontakt24
Głobino (Pomorskie)
Głobino (Pomorskie)
Źródło: Karol/Kontakt24
Głobino (Pomorskie)
Głobino (Pomorskie)
Źródło: Karol/Kontakt24
Poranek w Słupsku
Źródło: mhtKontakt24UsersMaterials
Atak zimy w Słupsku
Źródło: Piotr/Kontakt24

Słupsk

Słupsk
Słupsk
Źródło: Tunio/Kontakt24
Słupsk
Słupsk
Źródło: Tunio/Kontakt24

Dzisiejszy poranek, okolice Słupska

Dzisiejszy poranek, okolice Słupska
Dzisiejszy poranek, okolice Słupska
Źródło: Adam/Kontakt24
Dzisiejszy poranek, okolice Słupska
Dzisiejszy poranek, okolice Słupska
Źródło: Adam/Kontakt24
Dzisiejszy poranek, okolice Słupska
Dzisiejszy poranek, okolice Słupska
Źródło: Adam/Kontakt24
Dzisiejszy poranek, okolice Słupska
Dzisiejszy poranek, okolice Słupska
Źródło: Adam/Kontakt24
"Była tutaj jedna wielka zaspa". Próbują się odkopać spod śniegu
Dąbki (Zachodniopomorskie)
Dąbki (Zachodniopomorskie)
Źródło: Sławomir/Kontakt24
Opady śniegu w Szczecinie
Opady śniegu w Szczecinie
Źródło: Endi/Kontakt24

Sztynort (Warmińsko-Mazurskie)

Sztynort (Warmińsko-Mazurskie)
Sztynort (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Marcin/Kontakt24
Sztynort (Warmińsko-Mazurskie)
Sztynort (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Marcin/Kontakt24
Sztynort (Warmińsko-Mazurskie)
Sztynort (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Marcin/Kontakt24
Sztynort (Warmińsko-Mazurskie)
Sztynort (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Marcin/Kontakt24
Zima w Solcu Kujawskim
Zima w Solcu Kujawskim
Źródło: Maciej/Kontakt24

A tak dziś rano wyglądała zima na drugim końcu Polski, w województwie dolnośląskim.

Raszów k. Kamiennej Góry (Dolnośląskie)
Raszów k. Kamiennej Góry (Dolnośląskie)
Źródło: Adriano/Kontakt24
Ludwikowice Kłodzkie, temperatura -15 stopni
Ludwikowice Kłodzkie, temperatura -15 stopni
Źródło: Sławomir/Kontakt24

