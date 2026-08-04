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Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

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Burza, RCB
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z prognozowanymi burzami z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenie otrzymali odbiorcy przebywający na terenie trzech województw.

"Uwaga! Dziś (04.08) burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - takie SMS-owe ostrzeżenie otrzymały osoby przebywające na terenie województw:

  • lubuskiego;
  • dolnośląskiego;
  • wielkopolskiego (powiaty: gostyński, krotoszyński, leszczyński, Leszno i rawicki).

Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaapelowali o unikanie otwartych przestrzeni. Nawałnice mogą także doprowadzić do przerw w dostawie prądu. Przed niebezpieczną pogodą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Źródło: RCB
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Tagi:
Alert RCBPolska
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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