Pogoda na dziś: sobota na ogół pogodna, od 15 do 21 stopni

Pogoda na dziś przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie kraju będzie wzrastać do dużego. Tutaj niewykluczone są przelotne opady deszczu do dwóch litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 15-16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16-18 st. C w centrum i na wschodzie kraju, do 20-21 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.