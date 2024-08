Zakopała w ogrodzie dwumiesięcznego kociaka. Jego piski w porę usłyszała córka

czytaj dalej

Wygląda na to, że Ukraińcy po raz kolejny zaskoczyli Rosję i obserwatorów na Zachodzie swoją najnowszą operacją - napisał w mediach społecznościowych Mick Ryan, australijski emerytowany generał, publicysta i ekspert wojskowy, odnosząc się do doniesień o ataku na obwód kurski w Rosji. Jak wskazał, wydaje się, że "Ukraińcy przeznaczyli do tego ataku doświadczone formacje". Dodał, że "zaatakowali wysoce mobilnymi, zmechanizowanymi siłami", co może przełożyć się na szybkość akcji. Opisał potencjalne cele Ukrainy.