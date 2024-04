Afrykański pomór świń (ASF) zabił warchlaki, których truchła przed kilkoma dniami odnaleźli mieszkańcy gdyńskich Karwin. Sekcja martwych zwierząt wykluczyła otrucie, które początkowo było brane pod uwagę. By zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu wirusa, powiatowy lekarz weterynarii podjął decyzję o zakazie wchodzenia do lokalnych lasów.

- My i nasze zwierzęta nie zarazimy się od dzików, ale chodzi o to, by wirus ASF nie rozprzestrzeniał się w strefie do tej pory czystej - po zakończeniu zebrania wyjaśniła rzeczniczka gdyńskiego urzędu miasta Agata Grzegorczyk. Zaznaczyła, że ognisko wirusa wykryto na terenie osiedla w Gdyni Karwinach, ale wirus może być przenoszony na obuwiu albo na łapach zwierząt, jak koty czy psy.