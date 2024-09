Na placu budowy znaleziono niewybuch. Ewakuacja mieszkańców

Ewakuacja ma się zakończyć do godz. 9. Następnie, aż do czasu ustania zagrożenia, obowiązywać będzie zakaz przebywania na otwartej przestrzeni. Dotyczy to rejonu wyznaczonego ulicami: Południowej od skrzyżowania z Radomską do Ronda Hakena (wyłącznie), Floriana Krygiera od Ronda Hakena (wyłącznie) do Cukrowej, Cukrowej od Floriana Krygiera do Radomskiej, Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" od nr 35 (Remondis Szczecin Sp. z o.o.) do skrzyżowania z ul. Husarów oraz cała ul. Husarów.