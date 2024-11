czytaj dalej

We wtorek w Sądzie Okręgowym w Koninie rozpoczął się proces w sprawie śmierci 17-letniego mieszkańca Tarnowej. Fabian Zydor zaginął w 2016 roku i do dziś nie udało się odnaleźć jego ciała. Śledczy przez wiele lat próbowali ustalić, co stało się z nastolatkiem. Według prokuratury Fabiana zamordowało trzech mężczyzn, a motywem miał być niespłacony dług. Wszyscy oskarżeni byli już notowani i odbywają kary w zakładach karnych za inne przestępstwa.