796 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział podpisanie dwustronnego porozumienia z USA w sprawach bezpieczeństwa. Naczelny dowódca armii ukraińskiej przekazał, że sytuacja na froncie się "pogorszyła". Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do zachodnich sojuszników o wsparcie w dziedzinie obrony powietrznej. "Mamy niedobór systemów obrony powietrznej" – powiedział Kliczko w wywiadzie dla niemieckich mediów. Jego wypowiedź cytuje agencja dpa. Po dwóch latach wojny szkody w Kijowie są ogromne. W wyniku rosyjskich nalotów zniszczonych zostało ponad 800 budynków, w tym prawie 440 budynków mieszkalnych. W nalotach zginęło ponad 200 osób, w tym siedmioro dzieci. Armia rosyjska próbuje zniszczyć krytyczną infrastrukturę miasta. "To ludobójstwo. To horror chcieć zostawić największe miasto Europy Wschodniej bez wody, prądu i ogrzewania" – powiedział niemieckim mediom Kliczko.