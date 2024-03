Polska jest za utworzeniem międzynarodowego sądu do spraw zbrodni popełnianych na Ukrainie - podkreślał szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar podczas wizyty w Kijowie. W czwartek minister spotkał się tam między innymi z ukraińskim prokuratorem generalnym i unijnym komisarzem do spraw sprawiedliwości. Bodnar zaznaczał, że Polska w dalszym ciągu będzie pomagała w gromadzeniu dowodów w sprawie zbrodni popełnianych przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar był w czwartek uczestnikiem konferencji "United for justice. United for Heritage", zorganizowanej kilka dni po drugiej rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie. Oprócz szefa polskiego resortu sprawiedliwości uczestniczyli w niej m.in. Andrii Kostin, prokurator generalny Ukrainy, oraz Didier Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości. - Jesteśmy za ściganiem i sprawiedliwą karą dla sprawców zbrodni wojennych, gotowi do ich tropienia, gromadzenia dowodów tych przestępstw oraz dalszej współpracy w tym zakresie - powiedział minister Adam Bodnar. Podkreślił, że należy stworzyć specjalny, międzynarodowy trybunał do spraw zbrodni agresji, której ofiarą padł naród ukraiński.