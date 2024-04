Spodziewają się odwetu. Przyjechał szef Centralnego Dowództwa USA

Gen. Michael Erik Kurilla, szef Centralnego Dowództwa USA, przyjechał w czwartek do Izraela, by przeprowadzić konsultacje z resortem obrony w obliczu groźby "bezpośredniego" irańskiego ataku. Dzień wcześniej Bloomberg napisał, że Iran może uderzyć w izraelskie cele precyzyjnymi rakietami i dronami.

Siły amerykańskie w stanie najwyższej gotowości

Apele o "deeskalację"

Jak twierdzi BBC, wysłannik USA na Bliski Wschód Brett McGurk zwrócił się do szefów dyplomacji rządów państw arabskich - Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Iraku - z prośbą o zaapelowanie do Iranu o "deeskalację". Ministrowie spraw zagranicznych zrealizowali tę prośbę, poinformowało BBC, powołując się na anonimowe źródła w rządzie USA.

Także Rosja - poinformował Reuters - zwróciła się do państw Bliskiego Wschodu z apelem o "wykazanie się powściągliwością". Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że to ważne, by "nie doprowadzić do całkowitej destabilizacji sytuacji w regionie, który nie jest wzorem stabilności i przewidywalności". Tego samego dnia rosyjskie MSZ ostrzegło obywateli, by nie podróżowali na Bliski Wschód, "zwłaszcza do Libanu, Izraela i na terytoria palestyńskie".