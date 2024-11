Ponad 600 osób oszukanych na bitcoinach, stracili 40 milionów

Oszukali ponad 600 osób

- Przestępczy proceder opierał się na stworzeniu zaplecza technicznego - call center, przeznaczonego do komunikacji z pokrzywdzonymi i nakłonieniu ich przez tzw. doradców, czy konsultantów lub opiekunów konta, do instalacji programu do zdalnej obsługi komputera, co pozwalało na zdalny dostęp do komputera pokrzywdzonych - wyjaśnił prok. Teluk.