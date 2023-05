Śmierć noworodka w Złotowie. Jest akt oskarżenia

O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Oprócz zabójstwa sześciotygodniowej dziewczynki, śledczy zarzucają im także posiadanie amfetaminy. - Oboje nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia, w których odmiennie zaprezentowali przebieg zdarzenia - powiedział prokurator.

Dziecko przestało oddychać, miało obrażenia głowy

Do zdarzenia doszło 22 listopada 2021 r. w mieszkaniu w Złotowie. Jak informowali śledczy, 27-letnia wówczas kobieta zadzwoniła do sąsiadki i powiedziała, że jej dziecko nie oddycha. Gdy sąsiadka poleciła matce, by zadzwoniła na pogotowie ta miała odpowiedzieć, że jeszcze tego nie uczyniła. Sąsiadka weszła do mieszkania pary, gdzie zastała 28-latka, który miał się nie interesować tym, co się dzieje z dzieckiem.