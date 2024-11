Przechodził przez bramę, nadział się na pręty i utknął

Z fragmentami bramy przetransportowano rannego do szpitala

69-latek wraz z zabezpieczonymi fragmentami bramy został przekazany ratownikom medycznym i przetransportowany do szpitala. - Trzeba było odpowiednio go zabezpieczyć, żeby nie doszło do przemieszczenia elementów i krwotoku. 69-latek był przez cały czas przytomny i bardzo rozmowny. Obecni na miejscu medycy podali mu leki na czas naszej interwencji - dodaje Walczak.