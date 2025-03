"Praktyczna pomoc i symboliczny gest wsparcia". Niezwykłe prezenty na Dzień Kobiet

W pudełkach znajdą kosmetyki i słowa otuchy

Zebrane kosmetyki wolontariusze pakują w pudełka. W każdej takiej paczce znajduje się od 8 do 12 produktów. Dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi paczki trafiają do odbiorczyń w okolicach 8 marca, jako prezent z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wbrew pozorom adresatki tych paczek otrzymują nie tylko wsparcie materialne. Każde takie pudełko to również symboliczny gest wsparcia.

To, jak ważne jest takie wsparcie, podkreśla również Jakub Marchlewski, prezes Fundacji Jacek z Szafy w Przeźmierowie, która od trzech lat prowadzi punkt pomocowy. Na co dzień wydają potrzebującym osobom m.in. żywność, środki czystości i odzież. - To jest ogromna wdzięczność, ponieważ my mamy przede wszystkim żywność, a kosmetyki są rzadziej dostępne. Każdy tego typu produkt to ogromne wzruszenie, podziękowanie. Kosmetyki to produkty, które nie pojawiają się często i dlatego jest to bardzo doceniane - powiedział Marchlewski.