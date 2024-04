W sieci szukał samotnych matek, "starał się być blisko małych dzieci". Jest oskarżony o pedofilię

32-latkowi postawiono osiem zarzutów wykorzystania seksualnego małoletnich oraz posiadania pornografii dziecięcej. Grozi mu 12 lat więzienia. - Zatrzymanie go było możliwe, dzięki jednej z ofiar, która po latach pokonała traumę i zgłosiła się do komendy policji - przekazuje Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.

Sprawa ma swój początek w marcu 2023 roku, kiedy do komendy policji w Lesznie zgłosiła się dorosła kobieta i poinformowała policjantów, że jako dziecko była molestowana przez znanego jej osobiście mężczyznę. - Kiedy policjantka wysłuchała historii zgłaszającej, nie miała żadnych wątpliwości, że kobieta nie jest jedyną ofiarą pedofila. Jego przebiegłość, brutalność i przemyślany sposób działania wskazywały na to, że pomimo upływu lat nie zaprzestał swojej przestępczej działalności - wyjaśnia Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.

Zatrzymany przed rokiem

Policjanci z Leszna zajmujący się tą sprawą nawiązali współpracę z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu oraz Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna został zatrzymany 27 kwietnia 2023 roku w swoim mieszkaniu na terenie Leszna. Tego samego dnia w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu usłyszał osiem zarzutów wykorzystania seksualnego małoletnich oraz posiadania pornografii dziecięcej. - Decyzją sądu trafił do aresztu, w którym przebywa do dzisiaj - przekazuje Liszczyńska. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lat więzienia

- Śledztwo wykazało, że mężczyzna wykorzystywał dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Swoje ofiary wyszukiwał w internecie - przez portal społecznościowy nawiązywał kontakty towarzyskie z matkami samotnie wychowującymi małe dzieci i dążył do spotkań z nimi. W wolnym czasie udzielał się jako wolontariusz w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi. Zawsze starał się być blisko małych dzieci: przynosił im prezenty, zabierał do atrakcyjnych miejsc i zapraszał do swojego mieszkania. Starał się sprawiać wrażenie zaangażowanego i zatroskanego człowieka, który chce pomóc w opiece nad dzieckiem swojej partnerce lub znajomej - tłumaczy metody działania mężczyzny Liszczyńska.